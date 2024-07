Machtspelletjes bij Borussia Dortmund: sterkhouder wil alleen blijven als trainer Edin Terzic vertrekt

Het heeft er alle schijn van dat Mats Hummels na de zomer een andere club dient dan Borussia Dortmund. De clubicoon leeft op gespannen voet met trainer Edin Terzic en wil zijn aflopende contract alleen verlengen indien de oefenmeester vertrekt. Dat laatste lijkt volgens de Duitse tak van Sky Sport niet te gaan gebeuren.

Journalist Patrick Berger weet namens die omroep namelijk te melden dat Dortmund van plan is ook komend seizoen in te gaan met Terzic als hoofdcoach. De Duitser met Kroatische roots beschikt over een tot medio 2025 lopend contract en de verwachting is dat hij dit uitdient.

Voor Hummels betekent het voortzetten van de samenwerking tussen Dortmund en Terzic vermoedelijk het einde van zijn tijd bij BVB. De centrumverdediger wenst niet langer onder deze trainer te werken en gaat dus zijn aflopende verbintenis niet verlengen.

Hummels heeft in het verleden herhaaldelijk vraagtekens bij de tactiek van Terzic gezet. De relatie tussen beiden is bovendien aardig bekoeld afgelopen seizoen. Berger spreekt zelfs van 'explosieve omstandigheden'.

Een vertrek van Hummels is dus aanstaande. Er is belangstelling vanuit onder meer Amerika en Saudi-Arabië, maar daar heeft de 35-jarige verdediger geen oren naar.

Ook vanuit Italië zitten twee clubs op het vinkentouw voor Hummels. Juventus en AC Milan zijn volgens BILD voor hem in de markt en volgens Sky Sport hebben i Rossoneri momenteel de beste papieren. Dat zou vooral te maken hebben met de relatief korte afstand tussen Milaan en Hummels' woonplaats München.

De laatste wedstrijd van Hummels in het geel-zwart zal dus naar alle waarschijnlijkheid de Champions League-finale van 1 juni zijn. Op Wembley ging Dortmund met 0-2 de boot in tegen Real Madrid.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!