Maatsen tekent vlak voor stap naar Dortmund opvallend nieuw contract bij Chelsea

Ian Maatsen heeft zijn contract bij Chelsea met twee jaar verlengd, zo weet Fabrizio Romano te melden. De Nederlandse vleugelverdediger vliegt dinsdagavond naar Dortmund om zijn huurtransfer af te ronden en zijn medische keuring te ondergaan. In zijn nieuwe contract bij the Blues is een ontsnappingsclausule opgenomen.

Die clausule wordt actief vanaf de zomer van 2024. De hoogte van de clausule is nog onbekend. Eerder werd, bij geruchten over een koopoptie, gesproken van een bedrag rond de 35 miljoen euro.

Eerder op de dag werd bekend gemaakt dat Maatsen af zal reizen naar Dortmund. De linksback tekent in Duitsland een huurcontract van zes maanden. Die Borussen hebben volgens Florian Plettenberg geen koopoptie bedongen.

Maar mocht de samenwerking toch goed verlopen, zal Dortmund in de zomer de kans krijgen om de vleugelverdediger alsnog langdurig vast te leggen. Daarvoor zal het naar alle waarschijnlijkheid wel diep in de buidel moeten tasten.

Chelsea voelde in eerste instantie meer voor een directe overname, om zo geld in te zamelen voor nieuwe aanwinsten, maar zijn uiteindelijk toch op een huurdeal uitgekomen.

In Engeland wist Maatsen, ondanks een sterke seizoensvoorbereiding, geen basisplaats af te dwingen. Trainer Mauricio Pochettino koos op de linksbackpositie telkens voor andere namen, zelfs toen zijn ploeg geteisterd werd door een blessuregolf.

Het enige duel dat Maatsén wel meedeed bij the Blues, deed hij dat als rechtsbuiten. Door het gebrek aan perspectief hoopt de vleugelverdediger dat Dortmund uitkomst biedt. Als linksback moet hij daar de concurrentiestrijd van Ramy Bensebaini zien te winnen.

