Maarten Martens spreekt zich uit over inzetbaarheid Jordy Clasie in TOTO KNVB Beker-finale AZ - Go Ahead Eagles

Maarten Martens kan nog geen duidelijkheid geven over de inzetbaarheid van Jordy Clasie in de bekerfinale. De trainer van AZ laat vrijdag tijdens de persconferentie over de eindstrijd in de TOTO KNVB Beker met Go Ahead Eagles weinig los over de ontwikkeling van de middenvelder, die overigens nog niet met de groep heeft meegetraind.

Afgelopen week meldde ESPNdat de kans minimaal is dat Clasie de bekerfinale gaat halen. Marten wil niet bij voorbaat zeggen dat spelverdeler afwezig is, want de club ‘doet er alles aan’ om hem toch op tijd fit te krijgen voor het duel op tweede paasdag.

“Ik kan nog geen uitsluitsel geven over Jordy Clasie”, vertelt Martens tijdens het persmoment in Zeist. “Hij is er al een tijdje uit en hij is bezig met een medisch traject. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om hem fit te krijgen voor maandag.”

“We moeten nu steeds kijken hoe hij reageert op de volgende stappen. We bekijken het met hem van dag tot dag. Hij kan er snel weer staan, al is hij nog niet bij de groep.”

“We willen hem niet te snel bij de groep hebben, het is een speciaal traject dat we met hem aangegaan zijn. We willen niet te veel risico nemen en hem er te vroeg bij halen. We hebben niet veel tijd over met de blessure die hij heeft”, aldus Martens.

De trainer geeft aan dat hij hoopt dat Clasie erbij is. “Met de leiderschapskwaliteiten en zijn voetballende kwaliteiten spreekt het voor zich dat hij een cruciale speler voor ons is. Het is een van de slimste voetballers die ik heb meegemaakt. Hij is er wel vaker niet geweest en het mooie is dat we ook andere spelers hebben die ervaring hebben opgedaan.”

Van een favorietenrol wil Martens overigens niets weten. “Ik weet ook niet of we de favoriet zijn maandag. Ik heb veel gelezen, maar ik heb er niet zoveel mee. We moeten naar onszelf kijken en zorgen dat we maandag de beste versie van onszelf zijn. We moeten als team veel energie uitstralen, en dat misten we misschien een klein beetje de laatste wedstrijden.”