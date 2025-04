Enorme tegenslag voor AZ: aanvoerder Jordy Clasie mist finale TOTO KNVB Beker

Jordy Clasie kan niet in actie komen in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles volgende week maandag. Er was hoop dat de 33-jarige middenvelder van AZ op tijd hersteld zou zijn van zijn spierblessure, maar meerdere bronnen melden aan ESPN dat dat niet het geval zal zijn.

Clasie liep de blessure op in maart en staat sindsdien aan de kant. Het bleek al snel dat het halen van de finale van de TOTO KNVB Beker een race tegen de klok zou worden.

Afgelopen week was trainer Maarten Martens tegenover AZ TV nog redelijk positief over het herstel van Clasie. “Jordy is er dit weekend nog niet bij, maar het verloopt wel volgens schema. We willen hem volgende week weer bij de groep brengen. Dat ziet er heel positief uit", aldus de Belg.

Deze week leek het erop dat hij de groepstraining zou gaan hervatten, maar nu blijkt dat de bekerfinale toch te vroeg komt voor Clasie. Dat is een flinke klap voor AZ.

Sinds de blessure van de aanvoerder speelde AZ tot dusver vier wedstrijden. Geen enkele daarvan werd gewonnen: 3-3 tegen NEC, 2-2 tegen RKC Waalwijk, 0-1 nederlaag tegen Feyenoord en 1-0 nederlaag tegen Heracles Almelo.

Behalve Clasie moet ook Alexandre Penetra de bekerfinale missen. De verdediger kreeg zijn tweede gele kaart en dus rood tijdens de penaltyserie in de halve finale tegen Heracles.

AZ neemt het in de finale in De Kuip op tegen Go Ahead. Op Tweede Paasdag wordt er om 18:00 uur afgetrapt.