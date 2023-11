Maakt Feyenoord zondag een einde aan de waanzinnige reeks van PSV?

Donderdag, 30 november 2023 om 12:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:03

Een echte kraker in de Eredivisie deze zondag. Feyenoord krijgt in de eigen Kuip bezoek van de ongenaakbare koploper PSV. Verlengen de Eindhovenaren de waanzinnige reeks in competitieverband, de eerste dertien duels werden gewonnen, of wordt in Rotterdam-Zuid de eerste nederlaag geleden? De topper begint zondag om 12:15 uur.

Het was een Europese week van uitersten voor Feyenoord en PSV. De Rotterdammers gingen thuis met 1-3 onderuit tegen Atlético Madrid en zijn klaar in de Champions League. PSV daarentegen beleefde een waanzinnige comeback tegen Sevilla, van 2-0 achter naar een zeer knappe 2-3 overwinning. Het elftal van Peter Bosz overwintert hierdoor in het miljardenbal.

