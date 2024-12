Lyrische Jahanbakhsh benoemt enige zwakke plek in aanpak van Arne Slot

Alireza Jahanbakhsh is lyrisch over Arne Slot, die hij meemaakte bij zowel AZ als Feyenoord. Volgens de vleugelaanvaller werkt de aanpak van de Liverpool-manager heel goed bij spelers, al stipt Jahanbakhsh ook een verbeterpuntje aan voor de populaire Nederlandse trainer.

Jahanbakhsh weet nog heel goed hij hard werd aangepakt door Slot, toen nog assistent-trainer bij AZ. ''Hij ging echt hard op mij, over hoe ik moest verdedigen, terugsprinten en nog een paar tactische dingen'', zo klinkt het in gesprek met Voetbal International. ''Ik zei tegen mijn teamgenoten: Wat gebeurt hier allemaal? Hoezo gaat hij die eerste meeting meteen zo hard op iedereen, en met name op mij?''

Slot wilde Jahanbakhsh alleen maar beter maken, onder meer door het vaak tonen van videobeelden. ''Het werd mijn beste seizoen bij AZ en ik werd topscorer van de Eredivisie. Arne was daar heel belangrijk in.''

Jahanbakhsh kreeg bij Feyenoord wederom te maken met Slot, die enorm veeleisend was richting zijn vleugelaanvallers. ''De buitenspelers moesten qua high intensity runs, totale afstand en nog meer statistieken boven aan de lijstjes staan. Dat vindt hij in eerste instantie heel belangrijk voor een buitenspeler. Rendement, goals en assists zag hij als iets extra’s. Dat was meer de topping, zeg maar.''

De Iraanse aanvaller, tegenwoordig actief voor sc Heerenveen, zag Slot ook indrukwekkende speeches geven in de kleedkamer van Feyenoord. ''Soms maakte ik grapjes tegen de jongens dat ik dacht dat Arne zijn speeches wel moest oefenen voor de spiegel. Het was altijd zó natuurlijk.''

Jahanbakhsh heeft enorm genoten van de samenwerking met Slot bij AZ en Feyenoord. Desondanks kan de trainer volgens hem op één onderdeel nog wel wat stappen zetten. ''Qua people-management kan hij nog wel iets vooruitgaan. Hij is met veel dingen een controlfreak, maar niet echt met persoonlijke dingen van spelers.''

''Verder wil hij juist alles weten. Wat er binnen en buiten de club gebeurt, de fans, de media. Hij is een echte perfectionist. Dat kan soms een beetje too much zijn, maar uiteindelijk behaalt hij er wel overal resultaat mee'', aldus de Heerenveen-speler.