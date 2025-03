Lyrische Boskamp ziet Eredivisie-uitblinker het liefst direct naar Feyenoord komen

Jan Boskamp heeft het beste voor met Feyenoord en denkt altijd met zijn grote liefde mee. De Rotterdamse voetballiefhebber ziet in de Eredivisie een speler rondlopen die in zijn optiek veel zou kunnen toevoegen aan het elftal van trainer Robin van Persie.

Boskamp krijgt in de podcast Boskamp en Kleine Gijp de vraag hoe hoe aankijkt tegen het feit dat Sem Steijn ontbreekt in de voorselectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft geen plaats voor de middenvelder van FC Twente in aanloop naar het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League.

''Ik vind het een beetje raar. We hebben net zitten zeiken over middenvelders, maar hoeveel heeft hij er al ingeschoten? Zoveel spelers die op die positie zo makkelijk scoren, heb je niet. Dus je moet het aan Koeman vragen'', analyseert Boskamp de absentie van Steijn in de voorlopige selectie van Oranje.

Steijn is met negentien goals de onbetwiste topscorer in de Eredivisie. AZ-aanvaller Troy Parrott volgt met twaalf doelpunten op gepaste afstand. De topschutter van Twente is al eens eerder genoemd bij Feyenoord en Boskamp zou het wel weten als hij het voor het zeggen had in Rotterdam-Zuid.

''Ja, direct'', antwoordt Boskamp op de vraag van Nicky van der Gijp of hij Steijn een aanwinst voor Feyenoord vindt. ''Hij staat altijd op de goede plek. Dan denk ik: tering, man, hij staat er weer.''

''En op een bepaald moment kan dat geen toeval meer zijn. Wel als je het één of twee keer per jaar doet, maar niet als het constant gebeurt. Van mij mag hij direct komen'', hoopt Boskamp dat Feyenoord zich deze zomer meldt voor Steijn, die bij Twente vastligt tot medio 2028.

Steijn staat in de belangstelling van Brighton & Hove Albion, zo werd onlangs duidelijk bij RTV Oost. Mocht de middenvelder voor de Engelse club kiezen, dan voegt hij zich bij landgenoten Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke, Joël Veltman en Mats Wieffer.