Luuk de Jong is blij met de manier waarop PSV zaterdagavond drie punten binnenhaalde tegen Fortuna Sittard (4-1). De spits van de Eindhovenaren scoorde zelf niet, maar prijst zich gelukkig met ploeggenoot Ivan Perisic, die tekende voor een hattrick.

De Jong vond dat PSV moeizaam begon aan de wedstrijd. "Waarbij ik het gevoel had: als de bal goed valt voor Fortuna, kan het gevaarlijk worden", aldus de spits tegenover ESPN. Na de 1-0 van Ivan Perisic ging het beter lopen. "Daarna namen we het spel over en gingen we domineren. Toen hebben zij bijna geen kansen meer gehad."

Volgens De Jong dwong PSV het geluk een beetje af. "Je moet soms afdwingen dat de bal goed voor je voeten valt. Dat gebeurde bij de 1-0 en 2-0. Dan zit je lekker in de wedstrijd en weet je dat zij misschien iets meer gaan komen. In de omschakeling waren we ook levensgevaarlijk."

"Die man is enorm fit en gedreven." Bij het derde doelpunt van Perisic vertolkte De Jong een belangrijke rol door een voorzet van Guus Til door zijn benen te laten lopen. "Ik weet dat Perisic achter mij zit. Hij is altijd gretig om in de zestien te zijn. Of ik hem bewust liet lopen? Ja, ja. Ik weet dat als ik een blok zet dat hij bij Ivan komt. Dat moet je hebben als buitenspeler, die gretigheid om een doelpunt te maken."

Marciano Vink, analist van ESPN, heeft lichte twijfels bij het verhaal van De Jong over het derde doelpunt van Perisic. "Hij wil in eerste instantie denk ik die bal gewoon voor zichzelf aannemen", aldus Vink.

"Maar het ging even te snel. Daardoor valt hij ook achterover. Hij zet zijn lichaam erin en wil de bal met links aannemen, maar het gaat veel te snel. Hij wil in de draai iets doen, maar de bal is net te hard.

Ook Bram van Polen is allerminst overtuigd van een bewuste actie van De Jong. "Het ziet er ook apart uit hoe hij daarna valt... Maar goed, hij neemt hem gewoon. Hij ownt hem, haha", lacht het PEC Zwolle-icoon.