Luuk de Jong: 'Als we gewonnen hadden van Ajax, was dat zeker het geheim geweest?'

Titelprolongatie lijkt een utopie voor PSV. De achterstand op koploper Ajax bedraagt negen punten en er zijn nog maar vijf speelronden te gaan in de Eredivisie. Luuk de Jong praat met het Eindhovens Dagblad over het enorme verval van PSV van na de winterstop.

Er was onlangs nog enige hoop bij PSV, maar die werd de kop ingedrukt door Ajax, dat met 0-2 zegevierde in Eindhoven. ''Ik las dat het over de kinderen ging, die mee op de arm waren genomen. Als we gewonnen hadden, was dat zeker het geheim geweest? Het heeft er niets mee te maken en is gewoon een traditie bij PSV, bij de laatste middagwedstrijd van het seizoen in het Philips Stadion'', zo benadrukt De Jong.

De 34-jarige spits heeft al vaak nagedacht over de titelkansen van PSV die in rook zijn opgegaan. ''Het is vaker gebeurd dat wij de beste selectie hadden en dan toch geen kampioen werden. Dat doet altijd pijn en lang ook. Wij gaan nu voor het hoogst haalbare en daarna ga ik pas écht over mijn toekomst nadenken en wat ik zelf nog wil. Ik voel me nog goed en ben een eerste spits. Jij zou het toch ook niet voor minder doen?''

Dat De Jong mogelijk zonder prijzen afscheid neemt van PSV, zorgt voor teleurstelling en geeft stof tot nadenken. ''Een echte hoofdreden heb ook ik niet kunnen vinden. Je voelde bij sommige wedstrijden wel dat ons vertrouwen was aangetast door tegenslagen die we al gehad hadden. Misschien heeft dat meegespeeld.''

''Dat er groepjes waren in onze selectie? Ach, dat is altijd zo. Was vorig jaar ook en dan hoor je er niemand over. Ik heb het ook allemaal voorbij zien komen, de teksten dat we geen team waren en zo. En dat we maar wat deden'', analyseert de routinier de soms stevige kritiek op de PSV-selectie in de afgelopen maanden.

''Maar als ik voor mezelf spreek, heb ik meer het gevoel dat het meer onverklaarbaar is wat ons is overkomen'', aldus de aanvaller met een aflopend contract in het Philips Stadion. ''We hadden het puntenverlies denk ik veel eerder kunnen stoppen, als het zoiets simpels was als geen team vormen.''

''Ik denk dat er heel veel oorzaken was, waarbij ik zelf inderdaad ook gewaarschuwd heb voor gemakzucht. Misschien sluipt er soms iets in, maar we hebben elkaar wel degelijk scherp proberen te houden'', zo benadrukt de zelfkritische De Jong tot slot.