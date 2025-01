Lukas Podolski begaat schandalige overtreding en gooit bal in gezicht van slachtoffer

Lukas Podolski heeft zich van zijn slechtste kant laten zien. De voormalig Duits international is tegenwoordig actief in Polen voor Górnik Zabrze, dat meedeed aan een zaalvoetbaltoernooi. Daar liet Podolski zich compleet gaan met een tackle op kniehoogte.

Górnik was één van de deelnemers aan de Spodek Super Cup, een zaalvoetbaltoernooi met acht teams. Górnik verloor de halve finale en dus speelde het in een wedstrijd om het brons tegen Wisloka Debica.

In die wedstrijd beging Podolski zijn overtreding. Kuba Siedlecki kreeg een wilde tackle van Podolski op zijn knie te verwerken en bleef nadien liggen. Podolski stond op en gooide de bal in het gezicht van Siedlecki.

Na afloop bood Podolski zijn excuses aan. "Er waren emoties op het veld, maar na de wedstrijd was alles weer goed. Sorry voor de harde overtreding. Heel veel succes dit seizoen."

Het is niet de eerste keer dat Podolski zich laat gaan op een zaalvoetbaltoernooi. In 2023, op de Schauinsland Reisen Cup, had hij zijn emoties niet onder controle en confronteerde hij de scheidsrechter. De voormalig Arsenal-ster kreeg rood en spoot vanaf de bank water richting de arbiter.