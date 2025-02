Luka Modric leidt zege Real Madrid in met fenomenaal doelpunt

Real Madrid heeft zondag ten koste van Girona een belangrijke zege geboekt met het oog op de Spaanse landstitel. Het ging in het eigen Santiago Bernabéu niet helemaal van een leien dakje, maar dankzij heerlijke goals van Luka Modric en Vinícius Júnior won de ploeg van Carlo Ancelotti wel: 2-0. Real Madrid staat nu op gelijke hoogte met FC Barcelona, naaste achtervolger Atlético Madrid heeft één punt minder.

Real Madrid begon niet al te overtuigend aan de eerste helft. Dreiging rondom de zestien van Girona was er wel, maar de thuisploeg slaagde er niet helemaal in in om de defensie van Girona, waar Daley Blind onderdeel van uitmaakte, stuk te spelen.

De grootste kans in het eerste half uur kwam kwam aan de overkant, toen Donny van de Beek werd bereikt in de zestien. De Nijkerkervener loste een verraderlijk schot, en zag tot zijn teleurstelling dat Thibaut Courtois een verrassende Catalaanse voorsprong voorkwam.

Real Madrid voerde de druk naarmate de eerste helft vorderde op en kwam vijf minuten voor rust alsnog op voorsprong. Modric nam de bal aan op zijn borst, liet de bal een keer stuiteren en volleerde van buiten de zestien schitterend raak in de bovenhoek achter de kansloze Paolo Gazzaniga: 1-0.

Vlak na rust loste Lucas Vázquez een vlammend schot richting doel. Tot opluchting van Gazzaniga vloog de inzet van de verdediger nipt naast. Uit de herhaling bleek dat de de Spanjaard net iets te veel effect aan zijn schot meegaf. Real Madrid had na rust niet al te veel te vrezen van Girona, al bleven de bezoekers azen op hun kansjes.

Een kwartier voor tijd kreeg Vinícius plots een grote kans toen hij bereikt werd aan de linkerkant van de zestien. De Braziliaan kreeg de mogelijkheid om af te leggen op Mbappé, maar besloot voor eigen succes te gaan. zijn poging vloog hoog over, wat hem op een verwijtende blik van Mbappé kwam te staan.

Diezelfde Mbappé maakte niet veel later indruk met een schitterende aanname op een diepe pass van achteruit. Zijn loopactie was vervolgens ook goed, zijn afronding alleen iets minder. De superster schoot recht op Gazzaniga af.

Vlak voor tijd besliste Real Madrid het duel alsnog. Mbappé zag de ruimte voor zich en bediende Vinícius met een heerlijke steekpass. De Braziliaan bleek ditmaal wel scherp en liet Gazzaniga kansloos: 2-0. Real Madrid liet via Rodrygo na de 3-0 te maken, maar de voorsprong kwam niet in gevaar.