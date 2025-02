Luis Suárez en Lionel Messi krijgen boete opgelegd na misdragingen tegen New York City FC

Luis Suárez en Lionel Messi zijn gestraft voor wangedrag tegen New York City FC. De Uruguayaan en Argentijn hebben beide een boete opgelegd gekregen van de MLS. De hoogte van de boetes zijn niet bekendgemaakt.

In de vijfde minuut was het Messi die de openingstreffer, tegen het New York City van debuterende trainer Pascal Janssen, zo goed als volledig verzorgde. Uit een hoekschop combineerde de legende met een ploeggenoot, alvorens hij Tomás Avilés een niet te missen kans gunde in de zestien: 1-0.

Diezelfde Avilés kon nog geen twintig minuten later vervroegd gaan douchen. De centrumverdediger haalde een doorgebroken tegenstander onderuit en moest oprukken met een rode prent op zak.

De wedstrijd kantelde al gauw in het voordeel van de ploeg van Jansen. Een ogenschijnlijk ingestudeerde vrije trap had een paar minuten later rechtsback Mitja Ilenic als eindstation: 1-1.

Tien minuten na rust kreeg New York City de voorsprong in handen. Alonso Martínez profiteerde van een fout achterin bij Inter Miami: 1-2.

Daarmee leek Jansen te debuteren met een overwinning op een titelkandidaat. In de absolute slotfase gooiden Messi en co echter roet in het eten. Na de steekpass van la Pulga rondde Telasco Segovia fraai af met een stiftje: 2-2.

Na afloop van de wedstrijd ging Messi over de schreef. De 37-jarige Argentijn raakte in gesprek met New York-assistent Mehdi Ballouchy. Terwijl hij weg liep, bedacht hij zich en keerde terug. Hij legde zijn hand op de nek van Ballouchy en kneep.

Ook Suárez liet zich gaan en greep tegenstander Birk Risa tijdens de wedstrijd bij zijn nek. Het tweetal wordt nu door de MLS gestraft en krijgt een boete van onbekende hoogte opgelegd.