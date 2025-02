Lucas Rosa is persoonlijk akkoord met Ajax en is al gespot in Amsterdam voor medische keuring

Ajax heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Lucas Rosa over een contract tot medio 2029, zo weet De Telegraaf dinsdag te melden. De Amsterdammers waren het al eens met Real Valladolid over een transfersom van circa drie miljoen euro en nu zijn de laatste persoonlijke plooien ook gladgestreken.

De Braziliaanse vleugelverdediger is al in Amsterdam en hij wordt spoedig medisch gekeurd. Hij komt over van Valladolid voor een vast bedrag van 2,5 miljoen euro, dat middels bonussen nog kan oplopen tot 3 miljoen euro.

Voor Valladolid is het vertrek van Rosa sportief een aderlating, want de vleugelverdediger geldt als een van de beste spelers in het elftal die nauwelijks een minuut heeft gemist dit seizoen.

De Braziliaan droomt van het spelen van Europees voetbal en zou met Ajax gaan strijden om de Nederlandse landstitel.

Rosa wordt gezien als vervanger van Devyne Rensch, die voor minimaal vijf miljoen euro aan AS Roma werd verkocht. De Amsterdammers haalden al Youri Regeer van FC Twente (voor 4,5 miljoen euro), maar trainer Francesco Farioli beschouwt hem als een middenvelder.

Aanvankelijk leek het erop dat Ajax geen pure rechtsback zou gaan kopen in januari, maar dankzij het vertrek van Diant Ramaj naar Borussia Dortmund komt er financieel ruimte vrij. Ramaj stapt voor vijf miljoen euro naar de Duitse topclub en wordt direct verhuurd aan FC Kopenhagen.

Rosa wordt de derde winterse aankoop van Ajax, dat naast Regeer ook Oliver Edvardsen binnen heeft. De linksbuiten komt voor ongeveer drie miljoen euro over van Go Ahead Eagles.