Louis van Gaal is als adviseur nog altijd flink betrokken bij Ajax. De 73-jarige oud-trainer verblijft veel in zijn woonadres in Portugal, maar komt steeds wel eens een kijkje nemen in Amsterdam, waar Francesco Farioli de scepter zwaait.

Ronald de Boer, als jeugdtrainer werkzaam bij de recordkampioen, vertelt in gesprek met Voetbal International over de voormalig én huidig coach. De oud-Ajacied ziet parallellen tussen de twee.

"Wat de aanpak van een trainer ook is, alles staat of valt bij duidelijkheid", legt De Boer uit. "Van Gaal legde zijn keuzes altijd uit aan zijn spelers en volgens mij is Farioli ook duidelijk over zijn aanpak."

De Italiaan heeft de zaakjes aardig op orde en bezet met zijn selectie een zeer verdienstelijke tweede plek op de Eredivisie-ranglijst. Ook in de Europa League koerst Ajax af op het behalen van de volgende ronde.

Toch krijgt de 35-jarige oefenmeester de nodige kritiek te verduren, veelal wegens zijn roulatiebeleid. De Boer heeft echter begrip voor de eindverantwoordelijke. "Kijk, bij belangrijke wedstrijden zal ook Farioli zijn beste team neerzetten", stelt de tevens als analist werkzame oud-Ajacied.

"Het belangrijkste verschil tussen beide tijdperken is dat de huidige Ajax-selectie nog steeds niet in balans is. In tegenstelling tot 1995 heb je nu niet dertien spelers die uitzonderlijk zijn."

Van Gaal steunde Farioli eerder al openlijk en de oud-bondscoach lijkt blij te zijn met de werkzaamheden van zijn collega. "Louis is laatst nog op de club geweest", reageert De Boer als hem gevraagd wordt naar de betrokkenheid van de leermeester.

"Toen heeft hij trainingen bekeken, met trainers gesproken en ook jeugdspelers in de kleedkamer toegesproken. Dat laatste was grappig en typisch Louis: hij zei dat er grote kansen liggen om door te breken, omdat het eerste elftal momenteel niet zo goed is. Los daarvan is het natuurlijk fantastisch dat iemand met zijn ervaring en kennis weer betrokken is bij de club."