Loting vernieuwde WK voor clubteams levert direct enkele topaffiches op

In de Amerikaanse stad Miami is woensdagavond (Nederlandse tijd) geloot voor het vernieuwde WK voor clubteams. De fans kunnen zich opmaken voor enkele heerlijke affiches, waaronder Paris Saint-Germain - Atlético Madrid, Manchester City - Juventus en Bayern München - Benfica.

Het is voor het eerst dat er 32 ploegen meedoen aan het WK voor clubteams. Twaalf teams uit Europa, zes uit Zuid-Amerika, vier uit Noord-Amerika, vier uit Afrika, vier uit Azië, één uit Oceanië en één uit het gastland, de Verenigde Staten, doen mee aan het toernooi.

Het WK voor clubteams wordt tussen 15 juni en 13 juli 2025 afgewerkt. New York/New Jersey, Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Philadelphia, Seattle, Washington D.C. en Orlando zijn de speelsteden. De finale wordt gespeeld in het MetLife Stadium in New York/New Jersey, wat tevens het stadion is waar in 2026 de WK-finale wordt gehouden.

Volledige loting:

Groep A:

Palmeiras (BRA) FC Porto (POR) Al Ahly (EGY) Inter Miami (VS)

Groep B:

Paris Saint-Germain (FRA) Atlético Madrid (SPA) Botafogo (BRA) Seattle Sounders (VS)

Groep C:

Bayern München (DUI) Auckland City (NZE) Boca Juniors (ARG) Benfica (POR)

Groep D:

Flamengo (BRA) Espérance (TUN) Chelsea (ENG) Club León (MEX)

Groep E:

River Plate (ARG) Urawa Red Diamonds (JAP) CF Monterrey (MEX) Inter (ITA)

Groep F:

Fluminense (BRA) Borussia Dortmund (DUI) Ulsan HD (ZKO) Mamelodi Sundowns (ZAF)

Groep G:

Manchester City (ENG) Wydad AC (MAR) Al Ain FC (VAE) Juventus (ITA)

Groep H: