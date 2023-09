Loting eerste ronde KNVB Beker: Utrecht tegen RKC, NEC ontvangt Roda JC

Zaterdag, 23 september 2023 om 23:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:21

In de studio van ESPN is zaterdagavond onder leiding van presentator Jan Joost van Gangelen geloot voor de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. De ploegen die dit seizoen Europees spelen of speelden komen nog niet in actie in deze ronde en gingen dus ook niet in de koker. FC Utrecht - RKC Waalwijk is het enige duel tussen twee Eredivisie-clubs. Verder lootte onder meer NEC tegen Roda JC en moet sc Heerenveen af zien te rekenen met VVV Venlo.

De clubs die dit seizoen deelnemen aan een Europees clubtoernooi (Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en FC Twente) zijn vrijgesteld voor deze ronde. Ondanks dat FC Twente al is uitgeschakeld in Europa hoeven de Tukkers niet in actie te komen tijdens de eerste ronde van de beker. De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag 31 oktober, woensdag 1 november en donderdag 2 november. Welk affiche op welke dag wordt gespeeld, wordt later bekendgemaakt door de KNVB.

Amateurclubs die een betaald voetbalclub treffen hebben een speciale status van de KNVB gekregen. Die verenigingen krijgen hoe dan ook de thuisstatus, ongeacht de volgorde van de loting. Dankzij de opmars van Nederland op de coëfficiëntenranglijst verdient de uiteindelijke winnaar van het bekertoernooi een ticket voor de groepsfase van de Europa League voor het seizoen 2024/25.

Volledige loting eerste ronde TOTO KNVB Beker:

NEC Nijmegen - Roda JC

De Treffers - VV UNA

Rijnsburgse Boys - FC Groningen

FC Den Bosch - Excelsior

SV Spakenburg - Helmond Sport

FC Utrecht - RKC Waalwijk

Koninklijke HFC - Go Ahead Eagles

OJC Rosmalen - Almere City

SVV Scheveningen - USV Hercules

HHC Hardenberg - Heracles Almelo

IJsselmeervogels - Sparta Rotterdam

RKVV DEM - VV Hoogeveen

VV Noordwijk - ADO Den Haag

De Graafschap - FC Emmen

RKSV Groene Ster - Vitesse

Excelsior Maassluis - FC Volendam

Cambuur Leeuwarden - MVV Maastricht

TOP Oss - FC Eindhoven

Sparta Nijkerk - Fortuna Sittard

S.J.C. Noordwijk - Willem II

AFC - PEC Zwolle

GVVV - Telstar

sc Heerenveen - VVV Venlo

Quick Boys - NAC Breda

RKAV Volendam - VV Eemdijk

FC Lisse - FC Dordrecht

VV Katwijk - SV TEC