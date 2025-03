'Lorenzo Lucca, voormalig spits van Ajax, kan tekenen in top van de Premier League'

Lorenzo Lucca geniet belangstelling van Nottingham Forest, de huidige nummer drie van de Premier League. Dat meldt het Italiaanse Messagero Veneto. De 24-jarige Lucca speelt tegenwoordig voor Udinese.

De boomlange Lucca speelde in het seizoen 2022/23 op huurbasis voor Ajax. Inmiddels is hij drievoudig international van Italië. In 70 officiële wedstrijden namens Udinese was Lucca goed voor 21 doelpunten en 6 assists.

Volgens het Duitse Transfermarkt is Lucca inmiddels 22 miljoen euro waard. Bij Udinese ligt de goaltjesdief vast tot medio 2028.

Udinese zou minstens 30 miljoen euro verlangen voor Lucca, die zich in de afgelopen jaren behoorlijk heeft ontwikkeld.

Nottingham Forest is momenteel het meest concreet voor Lucca, die als pinchhitter ook op de radar staat van clubs als Arsenal, Atlético Madrid en Liverpool.

Een avontuur in de absolute top van Europa lijkt er echter nog niet van te komen. Indien Lucca zou tekenen bij Nottingham Forest, kan de Italiaan hoogstwaarschijnlijk wel de Champions League in.

Het tijdelijke dienstverband van Lucca bij Ajax was geen groot succes. De rechtspoot kwam slechts 236 minuten in actie namens de Amsterdamse hoofdmacht, verdeeld over 16 optredens. Daarin was Lucca goed voor twee doelpunten en een assist.