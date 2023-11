Lof voor ‘onontdekt talent’ bij PSV: ‘Veel mensen weten niet hoe goed hij is’

Woensdag, 1 november 2023 om 06:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:05

Gregg Berhalter is blij met het feit dat er momenteel drie internationals van Amerika bij PSV spelen. De bondscoach van de Verenigde Staten was zondag aanwezig in het Philips Stadion bij het Eredivisie-duel tussen PSV en Ajax (5-2), waar hij alle drie zijn internationals aan het werk zag.

“Ik denk dat het goed is voor deze drie jongens om bij PSV te zitten”, opent de vijftigjarige bondscoach tegenover De Telegraaf. “Ze hebben elkaar, ze zitten bij een goede club en spelen Champions League.”

“Ze zijn nog jong en op een leeftijd waarop je je nog doorontwikkelt. Ik ben er blij mee. Ik weet dat Earnie (Earnest Stewart, red.) niet Amerikaanse spelers haalt omdat het Amerikanen zijn, maar omdat het de juiste spelers zijn.”

Berhalter noemt zijn internationals die bij PSV spelen stuk voor stuk een unieke speler. Sergiño Dest wordt momenteel gehuurd van FC Barcelona en kan de vleugelverdediger na dit seizoen definitief van de Catalanen overnemen middels een optie tot koop. “Sergiño is nog erg jong, maar heeft al voor de grootste clubs in de wereld gespeeld. Hij is een topperformer in de Nederlandse competitie”, zegt Berhalter lovend.

De bondscoach van de VS omschrijft zesvoudig international Tillman tegelijkertijd als een wat meer ‘ontontdekt talent’. De van Bayern München gehuurde aanvallende middenvelder veroverde eind september een basisplaats in Eindhoven, al werd hij tegen Ajax wel in de rust gewisseld. “Veel mensen hebben nog onvoldoende door hoe goed Tillman is, maar dat hebben we wel al kunnen zien in de nationale ploeg.”, aldus Berhalter.

Tot slot dicht de bondscoach van de VS Pepi een enorm potentie toe. “Hij is een speler met wie het alle kanten op kan. Hij kan een aanvaller worden, die de komende 10 jaar 25 goals per jaar gaat maken. Of niet. Maar het is een risico dat het waard is om te nemen.”

Pepi moet het momenteel doen met een rol als tweede spits achter aanvoerder Luuk de Jong. “Hoe ga je hem uit de basis spelen? Die scoort altijd”, klinkt Berhalter realistisch. “Rico moet geduldig zijn, hij is nog hartstikke jong. Dat heb ik ook tegen Rico persoonlijk gezegd: ‘Probeer te leren van hem. Hoe hij de bal aanvalt in de zestien. Dat is de grote kracht van Luuk.’”