Liverpool wil concurrent óf vervanger van Salah uit de Premier League strikken

Bryan Mbeumo kan rekenen op interesse van Liverpool, zo meldt de Franse sportkrant L’Équipe. De 24-jarige aanvaller van Brentford staat naar verluidt ook op de radar van Newcastle United.

Liverpool is op zoek naar een rechtsbuiten die Mohamed Salah op termijn kan vervangen. De sportieve toekomst van de Egyptenaar bij the Reds is nog altijd ongewis.

The Athletic schreef eind april dat Salah de Engelse topclub ook komend seizoen trouw blijft. Hij beschikt echter nog over een contract voor één seizoen, waardoor de kans zeer reëel is dat clubs uit Saudi-Arabië opnieuw een poging gaan wagen om hem te strikken.

Liverpool verwees volgens de BBC in de zomer van 2023 nog een recordbedrag van 150 miljoen pond inclusief bonussen (omgerekend zo'n 175 miljoen euro) van de Saudische club Al-Ittihad naar de prullenbak.

Ook als Salah besluit om langer op Anfield te blijven, is het niet vreemd als Liverpool op zoek gaat naar versterking voor die positie. Mbeumo geldt als belangrijk doelwit, zo schrijft L’Équipe, al krijgen the Reds concurrentie van Newcastle.

Bryan Mbeumo speelde de afgelopen vijf seizoenen voor Brentford.

De 1,71 lange Mbeumo is net als Salah een linksbenige rechtsbuiten. Hoewel de international van Kameroen vorig seizoen kwakkelde met blessures kwam hij toch nog tot 9 goals en 6 assists in 25 Premier League-duels. De aanvaller ligt nog tot medio 2026 vast bij Brentford. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 40 miljoen euro.

Mbeumo vertelde onlangs tegenover L'Equipe dat hij voor zijn gevoel toe is aan een volgende stap. “Ik heb vijf jaar bij Brentford doorgebracht, bij een club waar ik mezelf heb kunnen ontwikkelen. Maar ik wil in de grootste competities voor de beste clubs spelen. Het is leuk om te lezen dat een aantal grote clubs in mij geïnteresseerd zijn.”

