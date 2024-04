Liverpool maakt dankzij heerlijke goal Gravenberch geen fout in kampioensrace

Liverpool heeft zondag in de strijd om het kampioenschap van de Premier League geen fout gemaakt. Op bezoek bij Fulham won de ploeg van Jürgen Klopp met 1-3. Het duel kleurde behoorlijk oranje, dankzij een prachttreffer van Ryan Gravenberch en een assist van Cody Gakpo. Ook het openingsdoelpunt van Trent Alexander-Arnold was buitengewoon fraai.

Bij Liverpool kon de gehele Nederlandse enclave rekenen op een basisplek. In elke linie tintte Liverpool oranje, met Virgil van Dijk, Gravenberch en Gakpo. Mohammed Salah nam plaats op de bank, daar Diogo Jota en Luís Díaz de voorhoede completeerden. Aan de kant van Fulham verscheen voormalig Ajacied Calvin Bassey aan de aftrap.

Liverpool begon de wedstrijd als dominante partij. Via de nodige hoekschoppen werd de ploeg van Klopp gevaarlijk, al leverde dat niet direct concrete kansen op. Fulham, dat zich in de openingsfase vooral bezighield met tegenhouden, weerde zich kranig.

Toch moesten the Cottagers na ruim een halfuur hun meerdere erkennen in Liverpool. En hoe. Met een werkelijk schitterende vrije trap in de bovenhoek zette Alexander-Arnold de bezoekers op een verdiende 0-1 voorsprong.

Geënthousiasmeerd door de openingstreffer gingen the Reds op jacht naar een verdubbeling van de marge. Gakpo doet daar een poging toe, maar tevergeefs. Fulham raapte zichzelf echter bijeen en zette nog voor rust de gelijkmaker op het bord.

Timothy Castagne was daarbij de gevierde man. De Belg verschalkte van dichtbij Alisson en zo zochten beide ploegen in evenwicht weer de kleedkamer op. Al vlug na rust herstelde Liverpool - in de persoon van Gravenberch - de voorsprong die het vlak daarvoor kwijtraakte.

De Nederlandse middenvelder vond zich plots op vijfentwintig meter van het vijandelijke doel in een zee van ruimte. Gravenberch aarzelde geen moment en haalde de trekker over en zag de bal op prachtige wijze eindigde de bal in de rechterhoek vliegen: 1-2.

Onder toeziend oog van onder meer José Mourinho gooide Jota het duel twintig minuten voor tijd in het slot. De Portugees werd weggestoken door Gakpo en rondde koel af: 1-3. In een verder tam einde moest Alisson nog een keer handelend optreden, maar dichter bij een aansluitingstreffer kwam de thuisploeg niet.

Zo nadert een razend spannende ontknoping in de Premier League. Arsenal en Liverpool staan na 33 wedstrijden beiden op 74 punten. Manchester City behoudt met 73 punten en een duel minder gespeeld de beste papieren voor de landstitel.

