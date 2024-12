Liverpool laat Manchester City volstrekt kansloos en slaat enorm gat in Premier League

Liverpool heeft de Premier League-kraker tegen Manchester City met grote overtuiging gewonnen. De ploeg van manager Arne Slot heerste op Anfield en won uiteindelijk 'slechts' met 2-0, dankzij treffers van Cody Gakpo en Mohamed Salah. Liverpool heeft nu negen punten meer dan Arsenal en Chelsea, terwijl de nummers vier en vijf van de Premier League, Brighton & Hove Albion en Man City, op elf punten achterstand zijn gezet.

Bij Liverpool waren er basisplaatsen voor Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Gakpo als aanvalsleider. Onder meer Salah en Luis Díaz moesten zorgen voor de aanvoer richting de Nederlander. Pep Guardiola besloot bij Manchester City om Ederson in te ruilen voor Stefan Ortega onder de lat. Nathan Aké had wél een basisplaats, net als onder meer Erling Braut Haaland, Phil Foden en Bernardo Silva. Kevin De Bruyne moest genoegen nemen met een reserverol.

Liverpool greep Manchester City direct bij de keel en liet tot aan het rustsignaal ook niet meer los. Gakpo schoot van dichtbij uit de draai, maar Ortega bracht fraai redding in de korte hoek. De doelman redde later ook op een kopbal van Van Dijk, die even later pech had dat hij al koppend de paal raakte. Liverpool bleef wervelen en brak de ban na twaalf minuten. Salah had een puntgave voorzet in petto op Gakpo, die zijn loopactie goed timede en voor een leeg doel binnen kon tikken: 1-0. De voormalig PSV'er salueerde na zijn goal naar The Kop, de tribune achter het doel met de fanatieke Liverpool-fans.

Manchester City kreeg maar geen grip op de wedstrijd en had geluk toen Van Dijk uit een corner net naast kopte. Even nadien schoot Gakpo in kansrijke positie hoog over. Liverpool bleef de dominante ploeg, maar gaandeweg de eerste helft kropen de bezoekers wel wat meer uit hun schulp. Grote kansen bleven desondanks uit voor de kwakkelende regerend kampioen. Ondertussen schoot Trent Alexander-Arnold van afstand maar net naast en zorgde Rico Lewis met een hoopvolle knal voor het eerste echte gevaar van the Citizens. Manchester City was halverwege het meest gelukkig met de 1-0 tussenstand.

Ook na rust lieten Gakpo en Van Dijk zich gelden. Eerstgenoemde schatte een pass van Andy Robertson op waarde en kwam oog in oog met Ortega te staan. De aanvaller nam de bal net niet helemaal lekker aan, waardoor de City-doelman er een hoekschop van kon maken. Daaruit kopte Van Dijk een halve meter over. Wat dat betreft was er niets anders dan in de eerste helft. Kansen waren er genoeg, alleen liet de afronding te wensen over. Met name Salah, die centimeters voer schoot, had meer met zijn reuzenkans moeten doen.

Man City probeerde het wel, maar verder dan enkele ietwat dreigende momenten rondom de zestien van Liverpool kwamen de bezoekers niet. Een kwartier voor tijd kreeg Liverpool de uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen, toen de vertrokken Díaz werd neergehaald door de uitkomende Ortega. Liverpool kreeg een strafschop en Salah bleef kalm door de bal in de rechteronderhoek te deponeren: 2-0.

Een zeldzame fout van Van Dijk had de wedstrijd plotseling nog spannend kunnen maken. De Bruyne nam het balbezit over van de Oranje-aanvoerder en kwam oog in oog met Kelleher te staan. De Ierse goalie kwam als winnaar uit de strijd door de inzet van de Belg met zijn benen te keren. Een resultaat zat er niet meer in voor City, dat aan een ongekend slechte reeks bezig is onder succesmanager Guardiola.