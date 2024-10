Liverpool knokt zich terug tegen Arsenal en neemt punt mee uit Noord-Londen

De Premier League-kraker tussen Arsenal en Liverpool heeft geen winnaar opgeleverd. De Londenaren pakten tot tweemaal toe de leiding, maar het Liverpool van Arne Slot vocht zich net zo vaak terug: 2-2. Virgil van Dijk kopte tien minuten na de openingstreffer van Bukayo Saka raak. Na de 2-1 van Mikel Merino maakte Mohamed Salah tien minuten voor tijd gelijk. Manchester City leidt de dans in de Premier League met 23 punten, gevolgd door Liverpool (22) en Arsenal (18).

Bij Arsenal bleken Jurriën Timber en Saka fit genoeg om de wedstrijd vanaf de aftrap mee te maken. Timber bekleedde de linksbackpositie. Aan de kant van Liverpool behield Curtis Jones zijn plek op het middenveld, waardoor Dominik Szoboszlai het moest stellen met een reserverol. Luis Díaz kreeg op linksbuiten de voorkeur boven Cody Gakpo; Ryan Gravenberch en Van Dijk startten wel.

Liverpool zorgde uit een vrije trap van Trent Alexander-Arnold voor het eerste gevaar in het Emirates, maar het was Arsenal dat de eerste klap uitdeelde. Een perfecte diepe bal van Ben White zorgde ervoor dat Saka alleen Andrew Robertson nog van zich af hoefde te schudden om een vrije schietkans te krijgen. Saka speelde de Schot door zijn benen en schoot met links keihard raak in de korte hoek: 1-0.

Uit het niets leek het matige Liverpool terug in de wedstrijd te komen, toen Mikel Merino de bal onder zijn voet door liet glippen en Salah een vrije schietkans kreeg. De Egyptenaar gaf net iets te veel effect mee aan zijn poging, en krulde naast. De gelijkmaker kwam er alsnog snel. Alexander-Arnold deponeerde een hoekschop op het hoofd van Luis Díaz. De Colombiaan bereikte Van Dijk, die alerter was dan Thomas Partey en binnenknikte: 1-1.

Merino kreeg vervolgens een uitgelezen mogelijkheid om Arsenal weer aan de leiding te zetten. De ongedekte Spanjaard kreeg het echter niet voor elkaar en raakte de bal vlak voor de neus van Caoimhín Kelleher totaal verkeerd. Liverpool speelde beter na de gelijkmaker en dacht regelmatig aan counteren. Arsenal bleef ondertussen regelmatig gevaarlijk via de flanken. Een beslissende voorzet kon echter vaak niet worden gegeven.

De ploegen waren gelijkwaardig aan elkaar, zonder dat er reuzenkansen werden gecreëerd. 1-1 leek een logische ruststand te worden, maar vlak voor rust sloeg Arsenal keihard toe. Een vrije trap belandde bij de tweede paal bij Merino, die kundig afwerkte: 2-1. Het duurde minutenlang voor de VAR ervan overtuigd was dat het geen buitenspel was, wat het niet was door een voetje van Van Dijk.

Flinke tegenvaller voor Arsenal na rust was het uitvallen van Gabriel Magalhães, die na een duel met Darwin Núñez geblesseerd raakte en vervangen werd door Jakub Kiwior. Met invaller Gakpo inmiddels binnen de lijnen probeerde Gravenberch de stand in evenwicht te trekken met een schot van afstand, maar de bal vloog hoog over. Niet veel later miste Jones een kans, door van dichtbij tegen een verdediger aan te schieten.

Timber raakte ogenschijnlijk licht geblesseerd en liet zich een kwartier voor tijd vervangen. Enkele minuten later kwam Liverpool op gelijke hoogte. Een dieptepass à la White van Alexander-Arnold kwam terecht bij Núñez. De Uruguayaan was vertrokken in de zestien en gaf razend scherp voor op Salah, die rond de strafschopstip met links binnenschoof: 2-2.

Arsenal kwam nadien tot tweemaal toe alsnog dicht bij de zege via Gabriel Jesus. De Braziliaan zag zijn eerste schot vlak voor de doellijn gekeerd worden door Jones. Zijn volgende poging was een schot vanaf randje zestien, waar David Raya zich niet bovenmatig voor hoefde in te spannen. Er zou niet meer gescoord worden in het Emirates.