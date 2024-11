Liverpool klopt ook Aston Villa en profiteert optimaal van nieuwe zeperd Manchester City

Liverpool heeft opnieuw gewonnen in de Premier League, ditmaal met 2-0 van Aston Villa. Darwin Núñez en Mohamed Salah waren de doelpuntenmakers van de koploper, dat nu een voorsprong van vijf punten heeft op nummer twee Manchester City. De ploeg van Pep Guardiola verloor eerder deze zaterdag met 2-1 van Brighton & Hove Albion en maakt voorlopig een pas op de plaats in de strijd om de Engelse landstitel.

Slot had zoals verwacht basisplaatsen in petto voor Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch, met opnieuw een reserverol voor Cody Gakpo. Aanvalsleider Darwin Núñez werd bij de thuisploeg in de rug gesteund door Salah, Curtis Jones en Luis Díaz. Bij Villa zat Lamare Bogarde op de bank. Ollie Watkins moest voor de goals zorgen bij de bezoekende formatie.

Diezelfde Watkins schoot na tien minuten spelen op Anfield nipt over. De openingstreffer viel juist aan de andere kant. De weggesprinte Salah gaf mee aan Núñez, die doelman Emiliano Martínez omspeelde en hard de 1-0 tegen de touwen schoot. De doelpuntenmaker wordt binnenkort vader en vierde dat door de bal even onder zijn shirt te houden, om aan te geven dat zijn vriendin zwanger is.

Er was ook tegenslag voor Liverpool, want Trent Alexander-Arnold haakte na 25 minuten geblesseerd af. Conor Bradley was zijn vervanger bij Liverpool. Na ruim een half uur werd Núñez opnieuw weggestoken door Salah, maar deze keer schoot de aanvaller uit Uruguay hard over, tot ontsteltenis van de supporters op de beroemde Koptribune. In de slotfase van de eerste helft waren kansen voor beide doelen te noteren, maar dat bracht geen verandering in de stand.

De bedrijvige Núñez was kort na de start van de tweede helft dicht bij de 2-0, ware het niet dat zijn kopbal net naast verdween. In de wedstrijd met een zeer hoog tempo vielen kort nadien goede kansen voor Núñez en Salah te noteren. Villa overleefde de storm echter en loerde zelf bij balbezit op de counter. Slot besloot om Gakpo na 64 minuten voor de leeuwen te gooien, als vervanger van de moegestreden Núñez.

Enkele minuten na zijn entree testte Gakpo de vuisten van Martínez. Bij Villa stond ondertussen de regelmatig scorende Jhon Durán in het veld, als vervanger van Watkins. De ploeg uit Birmingham zette steeds meer druk, maar daar kleefde ook een risico aan. Liverpool vond op de counter namelijk steeds vaker de ruimte achter de verdediging van Villa, dat binnen twee minuten vier keer een hoekschop mocht nemen.

Zeven minuten voor het einde gooide de uitblinkende Salah het spannende duel in het slot met een knal in de rechterbenedenhoek. Dit gebeurde na een vlotte counter van Liverpool. Vreugde en opluchting bij Slot en zijn spelers. Het dappere Villa was mentaal geknakt en blijft op de achtste plaats staan in de Premier League.