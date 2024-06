Liverpool in gesprek met Newcastle United om Premier League-smaakmaker Anthony Gordon te kopen

Liverpool is nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Anthony Gordon, zo bevestigt Fabrizio Romano na eerdere berichtgeving van verschillende Engelse media. The Reds hebben al gesprekken gevoerd met Newcastle over de Engels international, die momenteel actief is op het EK.

Een akkoord is momenteel nog ver weg. Romano weet dat de clubs ondanks de gesprekken die de afgelopen twee dagen hebben plaatsgevonden nog niet op één lijn zitten betreffende de waarde en afkoopsom voor Gordon, die nog tot medio medio 2026 vastligt op St. James' Park.

Momenteel ziet het ernaar uit dat de transfer alleen kans op slagen heeft als Newcastle zijn vraagprijs verlaagt. Volgens de BBC heeft Newcastle wel een concreet voorstel op tafel gelegd, waarbij Jarell Quansah onderdeel van de deal zou moeten uitmaken om de prijs voor Gordon wat te drukken. Liverpool ziet het echter niet zitten om zijn verdediger te laten gaan.

Zodoende lijkt Liverpool te moeten wachten tot Newcastle zijn vraagprijs verlaagt, of tot de club van manager Arne Slot besluit het bod van nu nog onbekende hoogte te verhogen. Van een aanstaande deal lijkt geen sprake, daar de transfermarkt nog ruim twee maanden geopend is.

Echter lijkt er wel ruimte te zijn voor een opening, gezien het voorstel van Newcastle om Gordon in een andere constructie toch van de hand te doen. De club kan het geld goed gebruiken om te voldoen aan de Financial Fair Play-regels, maar the Magpies zien liever Yankuba Minteh vertrekken om de nodige centjes in de la te krijgen.

Gordon, die op alle posities in de aanval uit de voeten kan maar vooral als linksbuiten bekendstaat, kan ook op interesse van Paris Saint-Germain rekenen. De Parijzenaren zijn op zoek naar nieuwe aanvallende impulsen na het vertrek van sterspeler Kylian Mbappé naar Real Madrid.

Slot heeft met Mohamed Salah, Cody Gakpo, Diogo Jota, Darwin Núñez en Luis Diaz al de nodige aanvallende opties in huis. De twee laatstgenoemden schitteren momenteel op de Copa América, terwijl Gakpo mag worden gezien als één van de grootste lichtpuntjes bij het Nederlands elftal op het EK.

