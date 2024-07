Liverpool gaat in eerste oefenwedstrijd onder Arne Slot onderuit tegen Preston North End

Liverpool heeft vrijdag een besloten oefenduel op zijn eigen trainingscomplex verloren. Preston North End, de nummer tien van het afgelopen Championship-seizoen, bleek met 0-1 te sterk. Onder meer Sepp van den Berg, Dominik Szoboszlai en Mohamed Salah kwamen in actie.

Salah was aanvoerder van het jeugdige team, waar Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo gezien hun recente EK-deelname met het Nederlands elftal nog geen deel van uitmaakten. Slot had desondanks de beschikking over de nodige spelers van het eerste team en liet uiteindelijk 25 spelers meedoen aan de wedstrijd.

De wedstrijd diende als opwarmertje, voordat de selectie van Slot dinsdag naar de Verenigde Staten vliegt voor de rest van de voorbereiding. Daar zal geoefend worden tegen achtereenvolgens Real Betis, Arsenal en Manchester United.

