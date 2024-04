Liverpool dankzij kanonskogel Mac Allister en kopbal Gakpo laat langs Sheffield

Liverpool heeft een uitermate belangrijke zege geboekt in de strijd om het Engelse landskampioenschap. The Reds hadden op Anfield veel moeite met hekkensluiter Sheffield United, maar wonnen uiteindelijk wel: 3-1. Alexis Mac Allister zorgde pas een kwartier voor tijd voor de verlossende 2-1 door op fantastische wijze de kruising te vinden. Cody Gakpo maakte er vlak voor tijd nog 3-1 van. Koploper Liverpool staat nu op 70 punten, gevolgd door Arsenal (68) en Manchester City (67). Er zijn nog acht speelrondes te gaan.

Aan de kant van Liverpool had manager Jürgen Klopp basisplaatsen in huis voor onder meer Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch, terwijl Gakpo twintig minuten voor tijd zou invallen. Spits Darwin Núñez werd geflankeerd door Mohamed Salah (rechts) en Luis Díaz (links). Bij Sheffield stond Gustavo Hamer aan de aftrap.

Liverpool was de bovenliggende partij in de eerste helft, al kwam Sheffield met grote regelmaat voor het doel van Caoimhín Kelleher. Zo was de eerste kans voor de bezoekers direct een enorme. James McAtee werd bereikt bij de tweede paal, waar hij tot zijn eigen ongeloof tegen de Ierse doelman schoot en zo de opgelegde kans op de 0-1 liet liggen. Auston Trusty kopte even later maar net voorlangs uit een hoekschop.

Liverpool schrok wakker en na matig wegwerken van Sheffield-goalie Ivo Grbic zag Mohamed Salah zijn kans schoon om het vanaf de rechterkant van de zestien te proberen met een bekeken boogbal, waar Grbic nog maar net bij kon. Lang hoefden de Liverpool-supporters niet te treuren. Grbic schoot de bal zonder enige aanleiding tegen Núñez, die met zijn bil van buiten de zestien scoorde: 1-0.

????, ????, ???? Ivo Grbic ?? De keeper schiet de bal tegen Darwin Núñez aan, waarna de bal in het doel vliegt. Liverpool op voorsprong ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #LIVSHU — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 4, 2024

Na een half uur spelen loste Mac Allister een gevaarlijk schot, waarmee hij bijna voor de 2-0 zorgde. De Argentijn zag zijn poging een meter naast het doel van Sheffield vliegen. Liverpool kwam in die fase niet in de problemen, maar verzuimde om de voorsprong uit te bouwen en het duel vroegtijdig in het slot te gooien. Zo loste Gravenberch een teleurstellend, slap schot door vanaf randje zestien in de handen van Grbic te doen belandden. De goalie redde daarna knap op een afstandsschot van Dominik Szoboszlai.

In de fase na rust ging Liverpool op jacht naar de 2-0 en de kansen kwamen er ook. Zo loste Salah een fraai schot, waar Grbic een antwoord op had. Na een uur spelen kwam Sheffield vrij plotseling langszij. Hamer ontving een voorzet bij de tweede paal en kwam tot een kopbal, die via de benen van Conor Bradley achter Kelleher belandde: 1-1.

?????????????? ?????????? ???? Sheffield United komt op gelijke hoogte en daar heeft de Nederlander een belangrijk aandeel in. Hij kopt de bal via Conor Bradley in het doel ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 4, 2024

Met nog zo'n twintig minuten te gaan bevond Andrew Robertson zich in totale vrijheid bij de tweede paal, waar hij de bal in één keer op de pantoffel nam en in het zijnet schoot. Het kwam uiteindelijk toch nog goed voor Liverpool en daar mocht men Mac Allister voor bedanken. De Argentijn schoot vanaf een meter of zeventien schitterend en keihard raak in de verre kruising: 2-1.

Mac Allister produceerde vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd opnieuw een kunststukje. Ditmaal belandde zijn vrije trap echter op de onderkant van de lat. Liverpool bleef aanzetten en besliste het duel vlak voor het einde van de reguliere speeltijd alsnog. Gakpo schatte een prachtige voorzet van Robertson op waarde en knikte overtuigend binnen in de verre hoek: 3-1.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties