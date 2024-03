Live meepraten in de EK-play-offs: Wales - Polen

Dinsdagavond weet het Nederlands elftal welk land het als eerst zal treffen op het EK. Wales en Polen strijden om het felbegeerde ticket. Wales rekende in de halve finale af met Finland (4-1), terwijl Polen veel te sterk was voor Estland (5-1). De play-off-finale in het Cardiff City Stadium begint om 20:45 uur. Hieronder kan er meegepraat worden over de wedstrijd.

Opstelling Wales: Ward; Williams, Mepham, Davies, Rodon; Roberts, Ampadu, Wilson, James; Johnson, Moore.

Opstelling Polen: Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Zielinski, Piotrowski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski.

Welk land kwalificeert zich voor het EK? Wales Polen Stem Welk land kwalificeert zich voor het EK? Wales 27% Polen 73% Totaal aantal stemmen: 49 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties