Ligue 1 slaat met foto van Lionel Messi hard terug richting Cristiano Ronaldo

De Ligue 1 heeft gereageerd op de kritiek die het vrijdag ontving van Cristiano Ronaldo. De Portugese superster deed bij de Globe Soccer Awards 2024 enkele opmerkelijke uitspraken en beweerde onder meer dat de Saudi-Arabische competitie verder is dan de Franse competitie.

Bij die award-uitreiking werd Ronaldo uitgeroepen tot beste speler van het Midden-Oosten. De Portugees sprong in de bres voor Erik ten Hag en Rúben Amorim, door te stellen dat de problemen van Manchester United niet aan de manager liggen.

De 39-jarige spits van Al-Nassr liet ook weten de Saudische competitie hoog te hebben zitten. “Natuurlijk is de Saudi Pro League beter dan de Ligue 1. In Frankrijk heb je alleen Paris Saint-Germain, de rest telt niet mee.”

“Probeer maar eens een sprintje te trekken in 38, 39 of 40 graden. Kijk dan maar eens wat er gebeurt”, verwijst de routinier naar de soms zeer warme omstandigheden tijdens wedstrijden van Al-Nassr.

De uitspraken zijn ook in Frankrijk aangekomen. De Ligue 1 reageerde op de uitspraken middels een foto van Lionel Messi met de wereldbeker, verwijzend naar de extreme weersomstandigheden in Qatar toen Argentinië het WK won in 2022.

Op dat WK werd Ronaldo met Portugal in de kwartfinale uitgeschakeld door Marokko, waarna de spits in tranen door de catacomben terugkeerde naar de kleedkamer. Het zou mogelijk de laatste WK-herinnering van Ronaldo zijn, daar hij in 2026 41 jaar is.