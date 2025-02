Ligue 1 ontvangt alsnog 35 miljoen euro ondanks teleurstellende kijkcijfers

DAZN heeft de openstaande schuld van 35 miljoen euro aan de Franse voetbalbond (LFP) alsnog betaald, meldt GFFN. De streamingdienst, die alle Ligue 1-wedstrijden uitzendt, weigerde dit bedrag eerder te betalen vanwege onenigheid met de LFP. Volgens DAZN had de bond zich niet aan de gemaakte afspraken gehouden.

Het bedrag zou verdeeld worden over de achttien clubs in de Ligue 1. Dit was vastgelegd in het vijfjarige contract dat afgelopen zomer werd afgesloten.

DAZN had kritiek op de LFP vanwege een gebrek aan actie tegen piraterij en vond dat de clubs zelf te weinig content maakten. Dit zou volgens het bedrijf de kwaliteit van de uitzendingen verbeteren.

Daarnaast vielen de abonnementsaantallen tegen. Op dit moment hebben 500.000 mensen een abonnement op het Ligue 1-pakket, terwijl DAZN minstens 1,5 miljoen abonnees nodig heeft om quitte te draaien.

Omdat DAZN de schuld niet betaalde, startte de LFP een rechtszaak. Vrijdag zou daar een uitspraak over komen, maar dat is nu niet meer nodig, aangezien DAZN het bedrag alsnog heeft overgemaakt.

LFP-voorzitter Vincent Labrune wil de situatie achter zich laten. “We moeten vooruitkijken. Fans, clubs en iedereen die van het Franse voetbal houdt, moeten hopen dat DAZN succesvol is.”

Er zijn nog elf speelrondes te gaan in de Ligue 1. Koploper Paris Saint-Germain heeft na 23 wedstrijden een voorsprong van 13 punten op de nummer twee Olympique Marseille en is opnieuw favoriet voor de titel.