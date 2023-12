Liggen Ajax, PSV en Feyenoord te slapen? ‘Kan een Nederlandse topclub zeker aan’

Kees Luijckx denkt dat Magnus Mattsson klaar is voor een overstap naar een Nederlandse topclub, zo heeft hij gezegd bij Voetbalpraat, een praatprogramma van ESPN. De aanvallende middenvelder van NEC maakte twee doelpunten tegen Fortuna Sittard vrijdagavond (4-1 winst) en was onderwerp van gesprek.

“Negen goals en vier assists in zestien wedstrijden. Ik denk dat hij een topclub in Nederland zeker aankan”, doelt de voormalig verdediger van onder meer Roda JC en NAC Breda op Ajax, PSV en Feyenoord.

“Ik vind dat hij heel veel beheerst voor zijn positie”, gaat Luijckx verder. “Hij is heel behendig met de bal, kan scoren, assists geven en lopen. Want dat laatste wordt tegenwoordig ook veel van je gevraagd: druk zetten. Hij kan dat negentig minuten volhouden.”

Luijckx vertelt verder dat hij Mattsson persoonlijk kent uit zijn tijd in Denemarken, waar de middenvelder annex aanvaller vandaan komt. “Het is een hele prettige jongen met een goed karakter, dus ik denk: waarom niet?

Kees Kwakman en Marciano Vink denken dat AZ een betere stap zou zijn voor Mattsson. “Dani de Wit wil weg. Mattsson is een creatieve nummer tien. Die weg willen ze inslaan bij AZ”, aldus Vink.

“Ik denk dat hij een hele reële optie zou zijn voor AZ”, vervolgt Vink zijn betoog. “Ze hebben veel ervaring met Scandinaviërs. Hij zou goed in de lijn passen bij AZ”, besluit de analist van de sportzender.

Mattsson werd in de zomer van 2021 voor 700.000 euro door NEC overgenomen van Silkeborg IF. Waar hij de eerste twee seizoenen nog moest loskomen, heeft hij zijn draai inmiddels gevonden bij NEC. Dit seizoen scoorde hij negen keer en gaf hij vier assists in zestien Eredivisie-duels. Transfermarkt schat zijn huidige waarde op drie miljoen euro.

