Liep Feyenoord deze parel mis door Frank Arnesen? 'Hij stuurde me weg, bizar'

Cedric Hatenboer heeft in een uitgebreid interview met Het Nieuwsblad teruggeblikt op zijn vertrek bij Feyenoord. De twintigjarige middenvelder van Excelsior, die komende zomer aansluit bij RSC Anderlecht, kan nog altijd niet begrijpen dat hij geen contract kreeg in De Kuip.

Anderlecht betaalde afgelopen winter liefst 2,5 miljoen euro voor Hatenboer, die het seizoen afmaakt in Kralingen. De controleur genoot delen van zijn jeugdopleiding bij Ajax en Feyenoord, maar speelt komend seizoen in België.

Vooral zijn vertrek bij Feyenoord doet Hatenboer nog pijn. “Het is daar niet gelopen zoals ik had gehoopt. Ik was basisspeler bij de Onder 18 en kreeg vaak te horen dat ik een contract zou krijgen.”

“Toen directeur Frank Arnesen me vroeg voor een gesprek, dacht ik dat ik zou mogen tekenen. Maar in plaats daarvan stuurde hij me weg. Buitenlandse jongens die op de bank zaten terwijl ik speelde, mochten wél blijven. Echt bizar”, vertelt de Rotterdamse Hatenboer.

Hatenboer speelde tot dusver 24 officiële wedstrijden namens Excelsior. Daarin wist de rechtspoot eenmaal te scoren.

Bij Anderlecht heeft Hatenboer getekend tot medio 2029. Afgelopen winter genoot de Nederlander ook belangstelling van Bologna, Feyenoord en PSV.

“Er was veel belangstelling, ja. Maar je hebt ook clubs die dan gewoon bellen omdat al die andere clubs interesse tonen. Anderlecht was er al héél vroeg bij en bracht ook het eerste bod uit”, aldus Hatenboer.