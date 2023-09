Lichtpuntje op komst voor Ajax? ‘Dit is in potentie echt een topspeler’

Donderdag, 14 september 2023 om 10:50 • Wessel Antes

Anton Gaaei kan op korte termijn zeker wat toevoegen aan Ajax. Dat zegt Nigel Thomas, aanvaller van Viborg FF, in gesprek met Voetbalzone. De twintigjarige vleugelverdediger kwam deze zomer voor 4,5 miljoen euro over uit Denemarken en mocht in het uitduel met Fortuna Sittard (0-0) 28 minuten voor het laatste fluitsignaal invallen. Thomas, linksbuiten van beroep, trainde bij Viborg een aantal weken met Gaaei en zag zijn potentie direct. “Het is echt een typische Ajax-speler.”

In het kader van de rubriek ‘Over de Grens’ sprak VZ onlangs met Thomas, waarbij het uitgebreide interview later volgt. De Rotterdamse vleugelspits liet de naam van Gaaei zelf vallen toen hem werd gevraagd wie hem heeft opgevangen in Viborg. “Ik had direct een klik met Anton. Dat was ook logisch, want Ajax had interesse in hem en daardoor hadden we gelijk gespreksstof. Hij vroeg me om advies en toen heb ik uitgelegd wat een mooie mogelijkheid het voor hem is om bij Ajax te spelen. Ajax en Amsterdam zijn wereldwijd bekend, dus over de club zelf hoefde ik weinig te vertellen. Wel heb ik hem verteld over de huidige situatie en dat hij de kans direct moest pakken, aangezien de mogelijkheden nu open liggen.”

Gaaei was zelf allang verkocht. “Hij wilde dolgraag gaan en is erg gretig. Toen ik met hem had gesproken werd dat gevoel alleen maar sterker”, aldus Thomas, die op trainingen regelmatig tegen Gaeei heeft gespeeld. “Het niveau in Denemarken is prima, maar niet zo hoog als in Nederland. Daardoor merk je het ook sneller als jongens er echt bovenuit steken. Anton was een van de jongens die echt beter was dan de rest. Hij heeft een absurd loopvermogen, een super goede trap en ziet het spelletje echt. Daardoor kan hij die goede traptechniek ook op de juiste manier benutten. Zijn basistechniek is over het algemeen gewoon heel goed.”

Toch heeft Gaaei ook nog punten die hij moet verbeteren volgens Thomas. “Hij kan nog sterker worden met zijn fysiek, meer kracht kweken. Al denk ik dat hij daarvoor bij de perfecte club terecht is gekomen, daar kun je fysiek nog een hoop stappen zetten.” Thomas verwacht veel van Gaaei. “Ik heb in de jeugd bij PSV vaak tegen rechtsbacks van Ajax gespeeld en weet dus hoe de vleugelspelers daar moeten spelen. Anton beschikt echt over de kwaliteiten die een Ajax-rechtsback moet hebben. Het is echt een typische Ajax-speler. Hopelijk krijgt hij de tijd, want dan gaan ze echt veel aan hem hebben.”

Francisco Conceição

Thomas, die vorig seizoen nog onder contract stond bij het Portugese Paços de Ferreira, hoopt dat Ajax de jonge Gaaei wel een echte kans gaat geven. “Ik volg het Nederlandse voetbal nog steeds en vind het jammer dat spelers snel worden afgeschreven. Vorig seizoen had Ajax met Conceição een kwaliteitsspeler in huis, want in Portugal sprak men lovend over hem. Bij vlagen was dat ook terug te zien in zijn spel, maar een echte kans heeft hij niet gekregen naar mijn mening. Ik hoop voor Anton dat hij zijn kans wel gaat krijgen en dat hij zichzelf gaat laten zien, want dit is in potentie echt een topspeler.”