Wouter Goes zorgt 5 dagen na Ajax - AZ opnieuw voor veel discussie

Er werd zondag na Ajax - AZ veel gesproken over Wouter Goes, die een verhitte strijd voerde met Brian Brobbey. Vijf dagen later deed de centrale verdediger van AZ dat opnieuw, ditmaal met invaller Sebastiano Esposito tijdens de oefeninterland van Jong Oranje tegen Jong Italië (1-2 winst).

''Goes moet vooral blijven doen wat hij doet'', geeft analist Marciano Vink na afloop bij ESPN mee aan de verdediger van Jong Oranje. Om er direct aan toe te voegen. ''Alleen, het gaat op een gegeven moment wél een gele kaart opleveren. En dan loop je opeens tegen je tweede gele kaart aan.''

''Het hoort bij zijn spel en ik snap dat we het er de laatste tijd veel over hebben. Omdat andere spelers erover klagen. Maar het kan op een gegeven moment ook zijn eigen spel beïnvloeden'', waarschuwt Vink dat Goes niet moet doorgaan met soms vervelende maniertjes tonen tijdens wedstrijden.

''En ik denk persoonlijk dat hij dat niet nodig heeft. Hij is een té goede verdediger daarvoor'', aldus Vink, die in de rede wordt gevallen door presentatrice Fresia Cousiño Arias. ''Als we zó pietluttig en met een vergrootglas naar elke speler gaan kijken... Dit zie je toch bij heel veel duels?''

''Goes wil naar het niveau van Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Die hebben dat allemaal niet nodig. Ik zag gisteren pas voor het eerst irritatie bij Van Dijk met die gele kaart. Met dat duel met vasthouden'', countert Vink, die Cousiño Arias niet direct kan overtuigen. ''Als je inzoomt op verdedigers, gebeurt dat toch super vaak?''

''Niet in die mate'', blijft Vink bij zijn stelling over Goes. ''Het gebeurt vaak in de duels. Die jongen (Esposito, red.) stond er pas zes minuten in. En die was al zó geïrriteerd, dat hij zijn benutte penalty niet met zijn teamgenoten viert, maar eerst naar Goes rent. Dus in die zes minuten heeft Goes hem al zó geraakt, dat hij geïrriteerd raakt op hem. In plaats van het te vieren.''

''Goes moet vooral blijven doen wat hij doet, alleen heeft hij dat niet nodig. Daarvoor is hij een té goede verdediger.'', herhaalt de ESPN-analist tot slot nog maar eens.