Lethargisch PSG gaat ondanks bizarre fout van Mvogo kansloos onderuit

Zondag, 30 april 2023 om 18:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:18

Paris Saint-Germain heeft in eigen huis op schrijnende wijze een nederlaag geleden. De koploper speelde ongeïnspireerd en liet zich aftroeven door het uitstekend spelende Lorient: 1-3. Enzo Le Fee zette de bezoekers op voorsprong, waarna de problemen groter werden na de tweede gele kaart voor Achraf Hakimi. Via een spookdoelpunt van Kylian Mbappé kwam PSG op gelijke hoogte. De spits tikte binnen, nadat Yvon Mvogo een vrije bal dacht te mogen nemen. Darlin Yongwa en Bamba Dieng zorgden er alsnog voor de Lorient zegevierde. PSG blijft koploper, al kunnen Olympique Marseille en RC Lens de koploper tot op respectievelijk vijf en zes punten naderen.

PSG-trainer Christophe Galtier koos bij afwezigheid van Neymar voor een tweemansvoorhoede bestaande uit Mbappé en Lionel Messi. Op het vijfmansmiddenveld was plaats voor onder meer Hakimi en Juan Bernat, die vanaf respectievelijk rechts en links voor gevaar vanaf de vleugels moesten zorgen. Bij Lorient stond voormalig PSV'er Mvogo onder de lat.

?????????????? start van PSG ?? Lorient komt in tegenstelling tot PSG erg fris voor de dag en beloont dit met een 0-1 voorsprong! #ZiggoSport #Ligue1 #PSGFCL pic.twitter.com/qPmmvrCDgP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2023

De eerste serieuze kans in het Parc des Princes kwam op naam van Mbappé. De topscorer aller tijden van de Parijzenaren probeerde doel te treffen met een schot richting de linkeronderhoek, waar Mvogo op tijd bij was. Het bleek een dure misser, want enkele minuten later kwam het met lef spelende Lorient op voorsprong. Romain Faivre had gaf de bal panklaar voor op Le Fee, die met een hoog schot doel trof: 0-1. De problemen voor PSG werden nog groter toen Hakimi nog voor de twintigste minuut zijn tweede gele kaart kreeg.

Nog meer ?????????????????? voor PSG ?? Na de 1-0 achterstand pakt Hakimi ook nog is zijn 2e gele kaart en dus moeten de Parijzenaren verder met 10 man... ?? Kan Paris de wedstrijd nog naar zich toe trekken? ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGFCL pic.twitter.com/ljYxGZJg3P — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2023

De Marokkaan ging voor de bal, maar raakte de voet van zijn tegenstander en kon gaan douchen. Desondanks kwam PSG vrij snel helemaal terug in de wedstrijd. De manier waarop was echter curieus. De regie liet een herhaling zien van Mbappé die een strafschop claimde, waarna het volgende beeld een juichende Mbappé liet zien. Mvogo dacht een vrije bal te nemen, maar dat was niet het geval en Mbappé tekende voor de 1-1. De vreugde was echter van korte duur. Weer was het Faivre die een uitstekende pass in huis had, waardoor Yongwa de 1-2 kon binnenlopen.

Penalty? Schwalbe? Nee doelpunt! ????? Een ongelofelijk bizarre goal van Mbappé, niemand snapt wat er gebeurt behalve ???????????? ????????????´ ?? Conclusie: Het is 1-1 ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGFCL pic.twitter.com/hxIJWUMEPK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2023

Ook in het tweede bedrijf kwam PSG niet best voor de dag. De hoofdstedelingen kwam niet lange tijd niet verder dan mislukte schoten van Marco Verratti en Vitinha, terwijl de volgende treffer van Lorient nooit ver weg was. Danilo Pereira leek in de 67ste minuut alsnog voor de gelijkmaker te zorgen, ware het niet dat Mvogo zich onderscheidde met een puike redding. Aan de andere kant liet Dieng na het duel in het slot te gooien. Even later leek hij alsnog voor de 1-3 te zorgen, maar dit keer stond Dieng buitenspel. Uit de eerstvolgende aanval was het alsnog raak voor de pijlsnelle aanvaller. PSG stond verdedigend totaal niet op orde en daar profiteerde Dieng van: 1-3.

Lorient ???????? op voorsprong! ?? Een matig PSG komt voor de 2e keer deze wedstrijd op een achterstand, en dus moeten de sterren aan de bak ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGFCL pic.twitter.com/imO1eZPgrH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2023