Leonne Stentler gruwelt van 'niet om aan te gluren moment' van Ajax-speler tegen Sparta

Leonne Stentler zag zondagmiddag een erg tegenvallend Ajax, dat desondanks met 0-2 zegevierde tegen Sparta Rotterdam. De vaste analist van Studio Sport bij de samenvattingen van de Eredivisie is met name geschrokken van het spel van Chuba Akpom, die in de rust werd gewisseld door trainer Francesco Farioli.

Farioli koos ervoor om in Rotterdam met een 3-5-2-systeem te starten. Ajax bakte er voor rust echter weinig van op Het Kasteel, waardoor de Italiaanse trainer halverwege overschakelde op een 4-3-3-systeem met invallers Bertrand Traoré en Mika Godts.

''Het was niet best'', verzucht Stentler in haar analyse over het spel van Ajax. ''Je hebt bij Ajax twee smaken. Of je zet het achterin dicht en houdt de nul, of je bent aanvallend wat sterker maar tegelijkertijd ontzettend kwetsbaar.''

''En dat is wat we vandaag hebben gezien. In de eerste helft hield Ajax de nul, maar werd er niets gecreëerd'', wijst Stentler op de aanvallende onmacht van de Amsterdammers in de eerste 45 minuten tegen Sparta.

De oud-speler van Ajax Vrouwen zoomt vervolgens in op een moment in de 31ste minuut. Akpom werd door de as aangespeeld door Daniele Rugani en ging vervolgens op avontuur. Door een slordige balbehandeling leverde de Engelsman de bal alweer snel in bij Sparta.

''Je hebt dan zulke, niet om aan te gluren momenten, waarin Akpom creatief moet zijn en dat niet kan'', keek Stentler met een mix van verbazing en ongeloof naar het optreden van de later gewisselde Ajacied.

Farioli wijzigde één en ander na rust en Ajax had het in eerste instantie lastiger tegen Sparta. Desondanks werd er met 0-2 gewonnen en volgens Stentler moeten de credits daarvoor naar de coach. ''Sparta werd gevaarlijker, dat voor rust nog werd opgevangen door de wingbacks. Als je dan creatievelingen met individuel klasse inbrengt, die het ook rechttrekken, heeft de trainer toch weer gelijk.''