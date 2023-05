Leão keert na blessure terug in de basis en kruist degens met Dumfries

Dinsdag, 16 mei 2023 om 20:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:33

De opstellingen van Internazionale en AC Milan zijn bekend. Inter-trainer Simone Inzaghi verdedigt met zijn ploeg een 0-2 voorsprong en heeft in de return wederom een basisplaats in huis voor Denzel Dumfries. Aan de kant van Milan keert Rafael Leão terug in de basis. De rechtsback van Inter en de linksbuiten van Milan staat zodoende tegenover elkaar. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Select.

André Onana verdedigt het doel van Inter. De Kameroener ziet het trio Matteo Darmian, Francesco Acerbi en Alessandro Bastoni voor zich, wat inhoudt dat Stefan de Vrij wisselspeler is. Dumfries bestrijkt de rechterkant, terwijl Federico Dimarco hetzelfde doet aan de linkerkant. Tussen hen staan Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu en Nicolò Barella. Lautaro Martínez en Edin Dzeko zijn de spitsen van dienst.

Het moment waar we allemaal op hebben gewacht.. ? De twee ploegen uit Milaan gaan uitmaken wie naar de finale in Istanbul mag! ??? ? 20:30 uur ?? Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)#ZiggoSport #UCL #INTMIL pic.twitter.com/O2cq3a2cwe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 16, 2023

Bij Milan heeft kiest trainer Stefano Pioli weinig verrassend voor Mike Maignan tussen de palen. De verdediging, van rechts naar links, bestaat uit Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori en Theo Hernández. Sandro Tonali staat op het middenveld naast Rade Krunic. Laatstgenoemde is de vervanger van de geblesseerde Ismaël Bennacer. Junior Messias, Brahim Díaz, Leão en Olivier Giroud moeten voor de brodnodige doelpunten zorgen.

Het draait de laatste weken uitstekend bij Inter, dat zijn laatste zeven duels in alle competities won. Daarmee heeft de ploeg van Inzaghi zich uitstekend herpakt van de reeks daarvoor van negen wedstrijden, waarin het maar één keer wist te winnen. Na de 0-2 zege op Milan heeft Inter zijn eerste Champions League-finale sinds 2010 voor het grijpen. Destijds won de ploeg van toenmalig trainer José Mourinho dankzij een dubbelslag van Diego Milito met 0-2 van Bayern München. Als Inter er dinsdagavond in slaagt opnieuw te winnen van Milan, doet het dat voor de vierde keer dit seizoen. Alleen in het seizoen 1973/74 lukten i Nerazzurri dat eerder. Destijds werd er tweemaal gewonnen in de Serie A en Coppa Italia.

Milan kende een week om snel te vergeten. Niet alleen ging het heenduel met Inter verloren, ook gingen i Rossoneri zaterdag in de Serie A met 2-0 onderuit bij Spezia. Het gemis van de geblesseerde Leão deed zich in die wedstrijden enorm voelen, maar de Portugees is op tijd fit geraakt om aan te treden tegen Inter. Een enorme meevaller, daar de linksbuiten dit seizoen al goed was voor dertien goals en dertien assists in alle competities. In tegenstelling tot Leão is Bennacer er niet bij. De Algerijn liep tegen Inter een kruisbandblessure op en ligt er zeker zes maanden uit. Milan wist sinds het seizoen 2006/07 al tien uitwedstrijden niet meer te winnen in de knock-outfase van de Champions League.

Opstelling Internazionale: Onana; Dumfries, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan; Lautaro Martínez, Dzeko.

Opstelling AC Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernández; Tonali, Díaz, Krunic; Messias, Giroud, Leão.