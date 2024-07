Leiding van AS Roma komt met zeer slecht nieuws voor rechtsback Rick Karsdorp

Rick Karsdorp mag AS Roma transfervrij verlaten deze zomer, zo weet het Algemeen Dagblad donderdag te melden. De 29-jarige rechtsback staat tot medio 2025 onder contract in het Stadio Olimpico, maar zijn werkgever wil de samenwerking geen vervolg geven. Karsdorp staat sinds medio 2016 onder contract bij Roma.

Naast Karsdorp staat ook Leonardo Spinazzola op de nominatie om Roma te verlaten. De Romeinen zijn niet van plan om de linksback, die op 1 juli uit zijn contract liep, een nieuwe aanbieding te doen. Hierdoor neemt Roma in korte tijd afscheid van twee verdedigers.

Technisch directeur Florent Ghisolfi wil de selectie van Roma grondig renoveren en daar zijn Karsdorp en Spinazzola dus de dupe van. Er is uit diverse landen al geïnformeerd naar Karsdorp, die rustig de tijd wil nemen wat betreft zijn volgende club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De transferwaarde van Karsdorp wordt door Transfermarkt geschat op vijf miljoen euro. Clubs hoeven echter niet met een geldbedrag over de brug te komen, daar Roma de vleugelverdediger een transfervrije status verleent.

Karsdorp kwam afgelopen seizoen geregeld aan spelen toe onder Daniele De Rossi, die halverwege de jaargang instapte als hoofdtrainer na het ontslag van José Mourinho. Karsdorp zorgde met Roma onder meer voor de uitschakeling in de Europa League van Feyenoord, zijn oude club.

De rechtsback werd in 2016 voor 14 miljoen euro verkocht aan Roma, dat hem in het seizoen 2019/20 verhuurde aan de Rotterdamse club. Karsdorp kampte in zijn eerste periode in Rome met het nodige blessureleed, maar groeide na zijn verhuurperiode bij Feyenoord uit tot een vaste waarde.

Karsdorp sluit zijn Italiaanse periode af met 157 wedstrijden in het shirt van Roma. Daarin scoorde hij een keer en verzorgde de rechtsback zestien assists. In 2022 veroverde Karsdorp de Conference League door in de finale met 1-0 te winnen van Feyenoord.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties