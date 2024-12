Leicester City gaat hard onderuit: eerste nederlaag voor Ruud van Nistelrooij een feit

Ruud van Nistelrooij heeft zijn eerste nederlaag als manager van Leicester City geleden. Na een overwinning op West Ham United (3-1) en een gelijkspel tegen Brighton & Hove Albion (2-2) gingen the Foxes zaterdagmiddag hard onderuit op bezoek bij Newcastle United: 4-0.

Newcastle, zonder de geblesseerde Sven Botman maar met voormalig Willem II’er Alexander Isak, kreeg in de openingsfase al kansen op de eerste goal. Leicester-doelman Mads Hermansen hield zijn ploeg echter op de been met een paar goede reddingen.

Na een half uur was het dan toch 1-0. Een corner werd kort genomen, Anthony Gordon legde de bal terug en vanaf de rand van het strafschopgebied schoof Jacob Murphy de bal beheerst binnen.

Nog voor rust kreeg Isak een goede kans op de tweede treffer, maar Hermansen kwam als winnaar uit de strijd. Aan het begin van de tweede helft tekende Bruno Guimarães alsnog voor de 2-0, nadat een vrije trap van Gordon voor het doel was gekopt door Lewis Hall.

Daarna ging het hard. Uit een van richting veranderde voorzet van Hall kopte Isak de 3-0 binnen, en Murphy schoot hard zijn tweede binnen na een goede pass van Isak. Zo stond het na een uur spelen al 4-0.

Newcastle liet daarna de touwtjes wat vieren, terwijl Leicester niet meer in staat was om nog iets terug te doen. Zo was de eerste nederlaag voor Van Nistelrooij bij Leicester een feit.

Voorlopig heeft dat echter geen grote gevolgen voor de stand in de Premier League: Leicester blijft zestiende. Newcastle klimt door de zege naar plek elf.