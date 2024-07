Lautaro Martínez bezorgt Argentinië met dubbelslag foutloze groepsfase op Copa América

Argentinië heeft zich verzekerd van groepswinst op de Copa América. De ploeg van assistent-bondscoach Walter Samuel, die de geschorste Lionel Scaloni aan de zijlijn verving, was in het Hard Rock Stadium in Miami met 2-0 te sterk voor Peru dankzij een dubbelslag van Lautaro Martínez. Argentinië was al zeker was van de kwartfinale en sluit de groepsfase foutloos af. Peru kwam dit toernooi niet tot scoren en vliegt met één punt uit drie duels terug naar Lima.

Gezien de luxepositie van Argentinië besloten Samuel en Scaloni om de nodige spelers rust te gunnen. Onder hen Lionel Messi, die bovendien kampte met liesklachten. Ook Cristian Romero, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul en Julián Álvarez kregen rust. Het leverde basisplaatsen op voor onder meer Alejandro Garnacho, Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios en Alejandro Garnacho. Bij Peru begon Feyenoorder Marcos López in de basis, evenals voormalig Bayern München-spits Paolo Guerrero.

Peru moest winnen om kans te houden op de kwartfinale, maar speelde weinig overtuigend en was zichtbaar de mindere van Argentinië. De regerend wereldkampioen deed het in het begin rustig aan, al liet met name Ángel Di María zien zin in een potje voetbal te hebben. Meer dan vier hoekschoppen leverde de openingsfase echter niet op.

Leandro Paredes kwam niet veel later het dichtst bij een treffer, toen hij Pedro Gallese tot een uitstekende redding dwong met een strakke vrije trap. Gallese liet even later opnieuw zien prima te kunnen keepen. De goalie was al onderweg naar de hoek toen Giovani Lo Celso vanaf randje zestien richting het midden van het doel schoot. Gallese wist met zijn benen alsnog te redden. De rebound belandde voor de voeten van Garnacho. Een iets te hoog gekruld schot volgde.

De tweede helft was net een minuut oud toen Argentinië het overwicht wist uit te drukken in de voorsprong. Di María had een heerlijke steekpassje in huis op Lautaro, die geen buitenspel stond wegens te laat stappen van Feyenoorder López, en vervolgens met een chipballetje afrondde: 1-0. Nicolás Tagliafico dacht er enkele ogenblikken later 2-0 van te maken, maar dat ging niet door wegens een overtreding van Lo Celso op Gallese.

Halverwege de tweede helft volgde het eerste serieuze schot op doel van Peru. Het was López die Emiliano Martínez de nodige problemen bezorgde met een knal van afstand, al leverde het niet meer op dan een hoekschop. Uit de eerstvolgende aanval kreeg Argentinië een strafschop. Gonzalo Montiel gaf voor en schoot de bal tegen de uitgestoken arm van Jesús Castillo aan. Paredes mocht het proberen vanaf elf meter en zag zijn inzet via de binnenkant van de paal uit de doelmond schieten.

Vlak voor tijd zette Argentinië alsnog de punt op de i. Lautaro profiteerde optimaal van zwak verdedigen van Aldo Corzo, die zijn balans verloor en Lautaro de vrije doortocht schonk. De spits van Inter bleef ijzig koel en chipte de bal over de kansloze Gallese heen: 2-0. Toen het er eigenlijk niet meer toe deed, kwam Peru nog dicht bij zijn eerste treffer dit toernooi. Franco Zanelatto had echter de pech dat zijn kopbal via de binnenkant van de paal horizontaal langs de doellijn rolde.

