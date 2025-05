Lautaro Martínez live in actie zien bij Internazionale? Scoor nu je tickets!

Lautaro Martínez is uitgegroeid tot hét gezicht van Inter. De 27-jarige Argentijnse aanvoerder is niet alleen een publiekslieveling in Milaan, maar ook een van de gevaarlijkste spitsen van Europa. Wil jij deze wereldkampioen live in actie zien in San Siro of tijdens een Europese wedstrijd? Grijp dan nu je kans en bestel je tickets voor de volgende wedstrijden van Inter! Klik hier om naar de ticketshop te gaan.

Waarom Lautaro zo’n complete spits is

Met zijn explosiviteit, balvastheid en neus voor de goal is Lautaro een dreiging voor elke verdediger. Hij kan net zo makkelijk diep worden gestuurd als tussen de linies opduiken, en is daarnaast een echte leider in het veld.

Van Racing Club naar wereldtop

Zijn profcarrière begon in Argentinië bij Racing Club, waarna hij in 2018 de stap naar Inter maakte. Daar groeide hij uit tot clubicoon, met inmiddels meer dan 150 doelpunten in het blauw-zwart van Inter.

Een prijzenkast vol glorie

Martínez heeft al een indrukwekkende erelijst opgebouwd: hij werd tweemaal kampioen van Italië (2020/21, 2023/24), won drie keer de Italiaanse Supercup én pakte tweemaal de Coppa Italia. Internationaal werd hij wereldkampioen met Argentinië in 2022 en tweemaal winnaar van de Copa América (2021, 2024). Ook individueel werd hij in 2024 uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Serie A.

Leidende rol bij Argentinië

Met 70 interlands en 32 doelpunten is Lautaro een vaste waarde in het Argentijnse nationale elftal. Of het nu gaat om het WK of Copa América: hij staat er altijd op de grote momenten.

Wil jij Lautaro live zien schitteren?

