Lars Veldwijk vertrekt bij club van Dick Schreuder en maakt opvallende transfer

Lars Veldwijk vervolgt zijn carrière bij BG Pathum United uit Thailand. Dat meldt die club via de officiële kanalen. De 32-jarige spits komt over van het CD Castellón van trainer Dick Schreuder. Daar stond Veldwijk de afgelopen vijf maanden onder contract.

Van januari 2020 tot september 2023 speelde Veldwijk al in Azië: destijds in Zuid-Korea. Eerst droeg hij een half jaar het shirt van Jeonbuk Hyundai, daarna dat van Suwon FC. Nu keert hij dus terug in Azië.

“Ik wilde weer in Azië spelen', vertelt Veldwijk via de officiële kanalen van BG Pathum United. “Ik hou van Thailand. Hoewel ik misschien niet veel weet over het team in Thailand, zag ik de club in actie toen ze tegen een team uit Zuid-Korea speelden en ze deden het toen heel goed. Ik weet dat BG Pathum een van de grote teams is en ik denk dat we voor alle prijzen gaan spelen.”

Het afgelopen half jaar stond de spits dus onder contract bij Castellón, dat naar de Segunda División wist te promoveren. Voor die club speelde hij zes officiële duels, waarin hij niet wist te scoren.

Deze zomer liep zijn contract af, waardoor hij transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club. Die heeft hij met BG Pathum United nu dus gevonden.

Veldwijk speelde in zijn carrière al bij flink wat clubs. In Nederland kwam hij in actie namens onder meer Excelsior, PEC Zwolle, FC Groningen en Sparta Rotterdam.

Verder speelde de aanvaller onder meer in België, Noorwegen en Engeland. Daar kan Thailand nu dus aan worden toegevoegd voor de zevenvoudig international van Zuid-Afrika.

