Lammers schaart zich naast Boymans en Kuijt en gidst Utrecht langs Heerenveen

FC Utrecht en sc Heerenveen hebben zondagavond de 29e speelronde van de Eredivisie afgesloten. In Friesland waren de bezoekers uit Utrecht met 2-3 te sterk. Isaac Lidberg en Sam Lammers (twee keer) namen de doelpuntenproductie voor hun rekening namens Utrecht. Patrik Walemark scoorde tweemaal voor Heerenveen.

In een behoudende eerste helft voetbalde de ploeg van Ron Jans de eerste kans bijeen. De bal viel uit een indirecte vrije trap voor de voeten van Lammers, die vanaf de rand van de zestien uithaalde. De spits van Utrecht zag Mickey van der Hart echter in de weg staan.

Een minuut later kreeg Heerenveen voor het eerst een mogelijkheid om de score te openen. Nick Viergever schatte een bal helemaal verkeerd in, waardoor Che Nunnely alleen op doelman Vasilis Barkas afkon. De buitenspeler had zijn vizier niet op scherp staan en schoot, tot spijt van de aanwezige fans, de bal tegen de Griek op.

Na 37 minuten viel de openingstreffer alsnog. De bal viel na een hoekschop van Jens Toornstra prompt voor de voeten van Lidberg, die met heel veel geluk en van heel dichtbij Van der Hart wist te verschalken: 0-1.

Kort na rust breidde Utrecht de voorsprong al uit. Mark van der Maarel zette goed druk en snoepte diep op de helft van Heerenveen de bal af. Lidberg gaf vervolgens af op Lammers, die met links raak krulde in de verre hoek: 0-2. Door het doelpunt in Heerenveen heeft Lammers nu vijf keer op rij gescoord namens Utrecht. Alleen Ruud Boymans en Dirk Kuyt gingen hem voor.

Na de 0-2 kreeg Utrecht via linksachter Souffian El Karouani nog een kans. Hij kreeg de bal klaargelegd aan de linkerkant van de zestien, maar raakte hem niet goed en schoot naast. El Karouani kreeg later nog een kans. Dit keer stond de paal in de weg.

Vervolgens drong Heerenveen aan op een treffer, maar echt in de problemen kwamen de Domstedelingen niet meer. De angel verdween volledig uit de strijd toen Olivier Braude een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart pakte en vroegtijdig het veld moest verlaten.

Tegen tien man was Heerenveen niet opgewassen tegen de uitblinkende Lammers. De van Rangers FC gehuurde spits speelde in de slotfase Pawel Bochniewicz zoek en schoot hard raak in de benedenhoek: 0-3.

In de laatste minuut van het duel deden de Friezen dan toch nog iets terug. Walemark ontving de bal ongeveer 25 meter van het doel en volleerde hard raak in de rechterbenedenhoek: 1-3. Luttele miuten later maakte diezelfde Walemark er ook nog 2-3 van, maar het mocht niet meer baten.



