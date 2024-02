Kylian MbappÃ© helpt PSG met kiezelharde openingstreffer op weg naar zege

Kylian Mbappé helpt PSG met kiezelharde openingstreffer op weg naar zege

Paris Saint-Germain heeft zich bij de laatste acht van het Franse bekertoernooi geschaard. De ploeg van trainer Luis Enrique won met 3-1 van Stade Brest. Aan de kant van PSG waren Kylian Mbappé, Danilo Pereira en Gonçalo Ramos trefzeker.

Bijzonderheden:

Mbappé opende op zeer overtuigende wijze de score voor PSG. Balverlies op rechts van Brest leidde een razendsnelle tegenstoot in die door Mbappé met een verwoestende uithaal werd afgerond: 1-0.

De 2-0 viel tien minuten voor rust. Na een razendsnelle sprint gaf Ousmane Dembélé voor bij de eerste paal, waar Danilo afrondde. Na rust bracht Steve Mounié de spanning nog even terug via een kopbal, waarna Lilian Brassier van Brest enkele minuten later zijn tweede gele kaart werd getoond.

In blessuretijd gooide Gonçalo Ramos het duel in het slot door op aangeven van Achraf Hakimi bij de tweede paal binnen te tikken: 3-1.

WHO ELSE BUT KYLIAN MBAPPÉ ?? pic.twitter.com/MjTgEkAiQJ — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 7, 2024

