Kwakman ziet patroon in opstelling Ajax: ‘Zou het met elkaar te maken hebben?’

Kees Kwakman heeft bij ESPN gereageerd op de opstelling van Ajax. Daarbij heeft hij een patroon ontdekt dat verband houdt met de veelbesproken training van de Amsterdammers afgelopen vrijdag.

Trainer John van ’t Schip heeft vier wisselingen doorgevoerd in zijn basiself. Sivert Mannsverk is op het middenveld gekoppeld aan Jordan Henderson. Dat gaat ten koste van de gepasseerde Branco van den Boomen. Basisdebutant Ahmetcan Kaplan vervangt de geblesseerde Josip Sutalo, terwijl Tristan Gooijer de plek van Anton Gaaei weer inneemt.

Kwakman vraagt zich af hoe Ajax in de 5-4-1-formatie voor de dag komt. “Ik ben benieuwd naar hoe dat nieuwe systeem een week later (bij AZ verloor Ajax met 2-0 vorige week, red.) gaat zijn, want dat is niet iets wat je zomaar even in een groep slijpt. Zeker niet bij spelers die dat helemaal niet gewend zijn.”

“Dat vergt tijd en aandacht. Maar het is ook voor de tegenstander een uitdaging hoe ze daar tegen gaan spelen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar.” Brobbey staat in de 5-4-1 formatie dus weer als eenzame spits - en enige aanvaller - voorin. Kwakwam voorziet daarin echter geen problemen.

“Ik heb het idee dat Brobbey zijn eigen boontjes wel kan doppen. Ook als hij alleen voorin staat kan hij goed zijn en lastig voor de tegenstander. En met Hlynsson en Taylor om hem heen en twee wingbacks die opkomen, zal er genoeg steun voor hem moeten zijn.”

“Het is voor die twee (Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson, red.) ook wel lekker dat ze om Brobbey heen kunnen spelen”, vervolgt de analyticus. “Want hij is een ideale spits om de bal vast te houden.”

Opvallend patroon

“Een dingetje nog”, zo wil Kwakman aankaarten. “De opstelling van Ajax: alle tien spelers waren vrijdag aanwezig op de training. Devyne Rensch trainde binnen en de andere negen stonden op het veld. Ze staan allemaal in de basis. Heeft het een met het ander te maken?”, besluit hij vragend.

Op de groepstraining waren vrijdag alleen Brobbey en Rensch niet aanwezig. Rensch trainde binnen, in de gym, terwijl Brobbey de training wegens lichte klachten oversloeg. De overige namen stonden op hun vrije dag allemaal op het veld. De keepers (Geronimo Rulli, Jay Gorter en Remko Pasveer) completeerden het dertiental.

