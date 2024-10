Kwakman wijst absolute uitblinker bij Feyenoord aan: 'Hij is echt fantastisch'

De analytici van ESPN zijn lovend over het spel dat Hwang In-beom zondagmiddag op de mat legde. In het gewonnen duel met FC Twente was de middenvelder van Feyenoord (2-1) van cruciaal belang voor zijn ploeg, niet in de laatste plaats vanwege zijn doelpunt.

“Zó! Wat een conditie heeft hij! Hij bleef de hele tweede helft gaan”, zo merkt Kees Kwakman op voor de camera van ESPN. “Dat kwam het drukzetten van Feyenoord ook ten goede. Hij ging wat verder naar voren spelen met het drukzetten en hij was een van de eerste aanjagers.”

“Hij jaagde overtuigend en ook continu, waardoor FC Twente helemaal niet meer aan voetballen toekwam. Feyenoord had het in het algemeen meer controle en Feyenoord won meer duels. Twente werd eigenlijk niet meer gevaarlijk en die 2-1 van Steijn viel volledig uit het niets.”

“Hwang spreekt goed Engels en dat helpt natuurlijk ook in de aanpassing. Dan kan hij goed spreken met zijn teamgenoten en de trainer. Dan moet je het alsnog op het veld laten zien, maar dat doet hij ook zeker.”

“Het is gewoon een fijne voetballer die de juiste keuzes maakt. Af en toe gaat hij over het randje, maar hij brengt zeker iets extra’s bij Feyenoord. Niet voor niets de KPN Man of the Match”, aldus de analist.

De eveneens aanwezige Karim El Ahmadi sluit zich volledig aan bij zijn collega. “In alles is het ook echt een leider, al gaat hij soms wel een beetje over de schreef met de overtredingen die hij maakt. Maar qua drukzetten en ballen opeisen is hij een echte leider. Zelfs onder zware druk wil hij de bal nog hebben.”

“Hwang speelde echt fantastisch”, besluit El Ahmadi. “De tweede helft waren het echt de jongens tegen de mannen. Feyenoord was qua duelkracht veel sterker dan Feyenoord. Ik heb ook van veel spelers gehoord dat ze hem een fantastische speler vinden.”