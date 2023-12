Kwakman staat perplex: ‘Hij kan maar een uur spelen, dat is best zorgelijk’

Kees Kwakman heeft zich verbaasd over de fitheid bij een aantal spelers van FC Volendam. De analist van ESPN, zelf een rijk verleden in het vissersdorp, is van mening dat de hekkensluiter van de Eredivisie zich moet roeren op de transfermarkt deze winter.

Volendam was donderdagavond dicht bij een stunt op bezoek bij Feyenoord. De ploeg van interim-trainer Michael Dingsdag hield de landskampioen lang op 1-1, maar moest in de blessuretijd alsnog buigen door goals van Santiago Gimenez en Igor Paixão.

"Ze moeten gewoon fitter worden om het langer vol te kunnen houden", concludeert Kwakman na afloop. "We hadden het net over Zeefuik. Die jongen kan nog steeds niet langer dan een uur spelen. Dat is best zorgelijk als je in de winterstop zit. Dan zou je toch ongeveer fit moeten zijn?"

Zeefuik werd door Dingsdag na ruim een uur spelen naar de kant gehaald voor Quincy Hoeve. De aanvaller schoot Volendam na een half uur spelen naast Feyenoord door op prachtige wijze Gernot Trauner in de luren te leggen.

Ook bij de rest van de selectie plaatst Kwakman zijn vraagtekens. "Plat krijgt kramp nadat hij terug is van een blessure, Benamar viel al snel uit. Volendam zal echt een inhaalslag moeten maken om de tweede seizoenshelft beter voor de dag te komen."

'Zag er niet lekker uit'

Benamar moest de strijd al na een kwartier staken na een kopduel met een speler van Feyenoord. "Hij heeft er aardig last van", aldus Dingsdag na afloop. "Hij moest in een donkere kamer liggen, dus dat zag er niet heel lekker uit. Hij was wel aanspreekbaar."

Dingsdag, die trots is op de manier waarop zijn ploeg zich heeft gepresenteerd tegen Feyenoord, gaat uit van een hersenschudding voor Benamar. "Als je de witte kaart inzet, is het wel een hersenschudding."

