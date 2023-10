Kwakman legt zeer pijnlijke statistiek bloot: Ajax achttiende, PSV eerste

Zondag, 1 oktober 2023 om 20:42 • Bart DHanis • Laatste update: 20:55

De analisten van ESPN hebben zondagavond in Dit was het Weekend een pijnlijke statistiek blootgelegd. Kees Kwakman stelt dat de spelers van Ajax ‘minder bereidheid tonen’ dan de spelers van andere clubs in de Eredivisie. Om zijn verhaal kracht bij te zetten komt de analist met ontluisterende cijfers.

“Vorig jaar hadden we het over Feyenoord en zagen we hoe snel die aanvallers allemaal achter hun tegenstanders aan sprintten, moet je hier nou eens kijken, het is de 53e minuut”, analyseert Kwakman terwijl er beelden van RKC Waalwijk - Ajax worden getoond. “Dit moet de technische staf er heel snel in krijgen bij Ajax”, gaat Kwakman verder.

“Als we de statistieken erbij pakken: het aantal sprints bijvoorbeeld en de high intensity sprints. Ajax staat bij de high intensity sprints achttiende en bij normale sprints zestiende.” Tafelgenoot Kenneth Perez voegt daaraan toe: “PSV staat eerste. Vooral de high intensity sprints worden bij trainers altijd aangemerkt als zeer belangrijk."

“Peter Bosz had het erover toen hij net naar Nederland kwam. Hij schrok heel erg van het verschil tussen Nederlandse en Duitse ploegen wat betreft het sprinten. Je ziet dat hij echt heeft geprobeerd om dat erin te krijgen bij PSV. Dat is gelukt, want ze staan eerste in dat lijstje”, besluit de in Denemarken geboren analist. Feyenoord staat zevende in de lijst en Ajax dus laatste.