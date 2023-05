Kuipers en Go Ahead zondag in actie voor goed doel: 'Gebaar naar m'n vader'

Donderdag, 4 mei 2023 om 18:42 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:47

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen van komende zondag staat in het teken van de Hersenstichting. Dat wordt gedaan op initiatief van Go Ahead-aanvoerder Bas Kuipers, die in oktober vorig jaar zijn vader verloor aan de gevolgen van een dubbele hersenbloeding. De wedstrijdshirts die de Go Ahead-spelers tegen Groningen dragen, worden na het duel geveild, waarbij de opbrengst naar de Hersenstichting gaat. Daarnaast kunnen mensen via een website geld doneren.

“Het initiatief is eigenlijk ontstaan na het overlijden van mijn vader”, vertelt Kuipers in een speciale video om de actie aan te kondigen. “Toen ben ik gaan nadenken over wat ik kon doen, en het voelt een beetje als iets doen voor hem. Vandaar dat ik uitkwam bij de Hersenstichting. Op die manier hoop ik iets terug te kunnen doen en een gebaar richting hem te maken. Én naar de mensen die dit soort dingen ook overkomen.”

???? ???? ?????????? ???????? ???? ??????????????????????????????! Op initiatief van ?????? staat de wedstrijd van zondag in het teken van de Hersenstichting. Steun zijn actie! ?? ??????? Dát legt Bas uit in deze video! ??#GAEGRO — Go Ahead Eagles ?? (@GAEagles) May 4, 2023

Tegen Groningen zal de club uit Deventer is een speciaal shirt spelen. “Met een klein logootje”, vertelt Kuipers. “Daar kunnen de mensen op bieden na de wedstrijd.” Dat kan worden gedaan via de website MatchWornShirt.com. “En we hebben een website waar ook geld gedoneerd kan worden, dus hopelijk halen we veel geld op.”

Halverwege oktober, vlak na het duel tussen Go Ahead en sc Heerenveen, vertelde Kuipers met tranen in zijn ogen aan ESPN-verslaggever Hans Kraay junior dat zijn vader kort daarvoor twee hersenbloedingen had gehad. “Waarbij de laatste fataal is geweest. Zijn lichaam is er nog wel, maar zijn hersenen doen het niet meer en de doktoren kunnen niets meer voor hem doen.” Een dag later overleed zijn vader.