Kuijt beleeft mede door Chery, Janssen en vuurwerk inktzwarte middag met Beerschot

Royal Antwerp het het Beerschot van trainer Dirk Kuijt een nieuwe klap gegeven in de Jupiler Pro League. The Great Old won mede dankzij twee heerlijke en identieke treffers van Tjaronn Chery met liefst 4-0 in het Bosuilstadion. Vincent Janssen vertolkte met een goal en assist ook een hoofdrol tegen hekkensluiter. Het duel werd met nog een kwartier te gaan definitief gestaakt, daar Beerschot-fans meerdere keren vuurwerk op het veld gooiden.

Bij Antwerp begon Chery op 10, vlak achter diepe spits Janssen. Gyrano Kerk zou geen invalbeurt gegund worden, terwijl Jaïro Riedewald ontbrak wegens een blessure. Bij de bezoekers begonnen Dean Huiberts en Brian Plat en Ar'Jany Martha op de bank.

Na een stevige openingsfase greep Antwerp het initiatief steeds meer naar zich toe. Het leidde tot kansjes voor onder meer Janssen, die zijn schot geblokt zag worden door de verdediging van de bezoekers. Beerschot loerde op de counter, maar wist daar weinig gevaar uit te stichten.

Na klein een half uur greep Antwerp de voorsprong. Een voorzet van Jelle Bataille kwam na een fraai hakballetje van Janssen bij Jacob Ondrejka, die in één keer uithaalde en Beerschot-goalie Davor Matijas kansloos liet: 1-0. De dominantie van Antwerp leek al snel tot de 2-0 te leiden, ware het niet dat Anthony Valencia van dichtbij een reuzenkans miste door over te werken.

Na een klein uur verdubbelde Chery de voorsprong. De Surinamer kreeg een enigszins lastige bal van Valencia, maar behield de controle, draaide open en schoot prachtig raak in de bovenhoek: 2-0. De 3-0 viel slechts twee minuten later. Ditmaal was Ondrejka de man van de assist, en schoot Chery vanaf ongeveer dezelfde plek als bij de 2-0 andermaal prachtig raak in de bovenhoek.

Het bleken zeer productieve minuten van Antwerp te zijn, daar Janssen weer twee minuten later voor de vierde treffer van de middag tekende. Na uiterst slordig balverlies op het middenveld schakelde Antwerp razendsnel. Janssen werd bereikt en schoot overtuigend raak in de verre hoek: 4-0.

Het duel werd twintig minuten stilgelegd vanwege vuurwerk dat op het veld werd gegooid vanuit het Beerschot-vak. De wedstrijd werd hervat, maar dat was van korte duur. Beershot-fans gooiden opnieuw vuurwerk op het veld en de arbiter besloot het duel definitief te staken. Beerschot blijft met één punt uit negen duels de troosteloze hekkensluiter.