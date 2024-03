Kroes staat voor lastige keuze bij Ajax: ‘Neigt hij naar, maar ligt gevoelig’

Alex Kroes krijgt als algemeen directeur van Ajax in de komende maanden de taak om zich te buigen over verschillende belangrijke dossiers. Naast het aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer en het transformeren van de selectie wordt van Kroes ook verwacht dat hij een geschikte directeur transfers vindt.

Voor die laatste positie werd Ajax woensdag door Voetbal International in verband gebracht met de 37-jarige Duitser Christoph Vivell, die momenteel zonder club zit, maar eerder technische functies bij Red Bull Salzburg en RB Leipzig vervulde. Daarna was hij ook sportief directeur bij Chelsea.

De naam van Vivell zou in ieder geval 'veelvuldig' zijn gevallen. Hij kan bij Ajax de opvolger worden van zijn landgenoot Sven Mislintat, die in de zomer van 2023 twaalf nieuwe spelers naar Amsterdam haalde voor meer dan 110 miljoen euro.

Mislintat werd in september vorig jaar 'vanwege een gebrek aan draagvlak' ontslagen bij Ajax, nadat de door hem samengestelde selectie ver was afgegleden op de ranglijst.

Een nieuwe buitenlandse ‘TD’ kan dan ook weerstand rekenen, zo verwacht Johan Inan van het Algemeen Dagblad. “Een buitenlandse directeur transfers bij Ajax ligt gevoelig”, vertelt de clubwatcher in de AD Voetbalpodcast.

“Ze zijn bevreesd voor een onbekende buitenlandse naam, omdat ze willen voorkomen dat iemand de status en alles wat erbij komt kijken bij zo’n grote club onderschat. Die gevoeligheid heeft de nieuwe directeur Alex Kroes ook ondervonden, maar hij neigt naar een buitenlandse directeur na de zomerperiode.”

Alex Kroes liet na zijn aanstelling weten dat hij komende zomer de verantwoordelijkheid op zich gaat nemen op technisch gebied. Het lijkt Inan dan ook logischer dat er eerst een nieuwe trainer wordt aangesteld.

“Die zoektocht is ook minder riskant. Met de nieuwe trainer gaat hij in het voorjaar de selectie uitbalanceren. Er zijn ook gewoon weinig geschikte Nederlandse technisch directeuren. Ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat Kroes uiteindelijk de positie van directeur transfers in gaat vullen met een buitenlander die daar zijn sporen heeft verdiend", aldus Inan.



